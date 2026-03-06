HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Ám ảnh giao lộ nơi nữ sinh lớp 10 tử vong ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại "điểm đen" giao lộ ở tỉnh Tây Ninh khiến nữ sinh lớp 10 tử vong

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 34 phút ngày 6-3 tại khu vực giao lộ ĐT 830 -  ĐT 830C và đường Võ Công Tồn thuộc xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường đau lòng vụ nữ sinh lớp 10 ở Tây Ninh tử vong - Ảnh 1.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong

Vào thời điểm trên, tài xế P.X.Đ. (47 tuổi; ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên tuyến ĐT 830 theo hướng từ Quốc lộ 1 sang Quốc lộ N2.

Khi đến giao lộ nêu trên, xe đầu kéo đã xảy ra va chạm mạnh với xe máy điện do N.M.N.N. (16 tuổi; ngụ xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh; học sinh Trường THPT xã Bến Lức) điều khiển. 

Cú va chạm khiến N. ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo chèn qua người, tử vong tại chỗ. Chứng kiến hiện trường đau lòng, nhiều người dân không cầm được nước mắt.

Theo phản ánh của người dân địa phương, giao lộ nêu trên từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Lưu lượng xe tải nặng, xe container qua đây rất lớn nhưng việc điều tiết, tổ chức giao thông vẫn còn nhiều bất cập.

"Cách đây chưa đầy một tháng, cũng tại vị trí này đã xảy ra một vụ tai nạn tương tự giữa xe đầu kéo và xe máy điện làm một người chết" - một người dân sống gần hiện trường cho biết.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

