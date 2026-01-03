Ám ảnh heo chết, xác động vật thối rửa trên kênh dẫn nước đến hồ Dầu Tiếng

Ngày 3-1, một lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết kênh dẫn nước từ hồ Phước Hòa vào hồ Dầu Tiếng liên tiếp xuất hiện xác động vật bốc mùi hôi thối, đề nghị cơ quan quản lý hồ, chính quyền địa phương và ngành công an khẩn trương vào cuộc, xử lý quyết liệt.

Heo bệnh chết được trục vớt lên

Theo lãnh đạo này, mùi hôi thối xuất phát từ những xác heo, chó, gà... đang kẹt lại tại lưới chắn rác trong dòng kênh nhà máy thủy điện. Nhiều nhất vẫn là xác heo chết, heo có dấu hiệu bệnh trôi về.

Đoạn kênh này dài khoảng 40 km, nối hai địa phương Đồng Nai và TPHCM (trước đây là tỉnh Bình Phước và Bình Dương), các trại nuôi heo nằm ở phía đầu nguồn, chủ yếu là ở khu vực Chơn Thành, Hớn Quản (Đồng Nai), Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ).

Khi xác động được thả xuống kênh, khi tới Thủy điện Minh Tân, giáp với khu vực Tây Ninh thì xác động vật mới bắt đầu nổi lên, ngay chỗ đó có lưới chắn nên tất cả rác thải, xác động vật đều vướng tại đây.

Lãnh đạo này cho hay, trong 1 trại nuôi, tỉ lệ heo chết 5%-10% là bình thường, chủ cơ sở sợ tốn kém chi phí nếu đem đi chôn, rải vôi, xử lý.... nên thường lén lút thả ra sông, suối.

"Việc vứt xác động vật ra môi trường là ý thức của người chăn nuôi và trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng. Do đó, cần phải có giải pháp quyết liệt để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước" - lãnh đạo này nói.

Hồ Dầu Tiếng nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn, là nguồn cấp nước quan trọng phục vụ các tỉnh Tây Ninh và TP HCM.

Việc xác động vật, trong đó có heo bệnh chết trôi nổi trên kênh như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, chất lượng nguồn nước kênh dẫn cũng như hồ Dầu Tiếng và có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người.



