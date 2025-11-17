Ám ảnh những vụ sạt lở trên cung đèo Khánh Lê

Đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), đoạn nối Khánh Hòa - Lâm Đồng (Nha Trang - Đà Lạt) dài 33km. Cung đèo này từ lâu được biết đến là một cung đường hiểm trở với địa hình dốc, uốn khúc và nguy cơ sạt lở cao mỗi mùa mưa.

Đêm 16 rạng sáng 17-11, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ trượt xuống khu vực khoảng Km 45 (thuộc địa phận đèo Khánh Lê) đã vùi một xe khách 40 chỗ (hãng Phương Trang) đang lưu thông. Hậu quả đau lòng khi có 6 người chết và 19 người bị thương. Vụ việc này được coi là một trong những thảm họa về sạt lở có thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng nhất tại đèo Khánh Lê từ trước đến nay.

Vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê vào tối 16 rạng sáng ngày 17-11

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 6 người chết, hàng chục người bị thương

Đèo Khánh Lê thực sự là cung đèo "ám ảnh kinh hoàng" khi ghi nhận các sự cố sạt lở nghiêm trọng. Từ việc chia cắt giao thông hàng trăm người mắc kẹt đến thảm kịch vùi xe khách khiến nhiều người tử vong.

Báo Người Lao Động Online xin điểm lại những vụ sạt lở trong những năm qua.

Năm 2010 - thời điểm cung đèo đang được hoàn thiện đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở các đợt mưa lớn. Tình trạng này xuất hiện thường xuyên ở các năm tiếp theo khiến giới chức quản lý đường bộ liên tục phải xử lý các điểm sạt nhỏ - vừa dọn đất đá, vừa cảnh báo tạm thời cho lái xe.

Trong lúc đưa khách đi du lịch vào đêm 21-11-2014, một xe khách đã bị một tảng đá lớn chắn ngang đường đèo. Tảng đá lớn sạt lở ở Km52 thuộc đèo Khánh Lê, địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh cũ.