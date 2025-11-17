Ám ảnh những vụ sạt lở trên cung đèo Khánh Lê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ám ảnh những vụ sạt lở trên cung đèo Khánh Lê

Thực hiện: Kỳ Nam

(NLĐO) - Sạt lở thường xuyên vào mùa mưa, với nhiều vụ nghiêm trọng ở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, điểm đen này đã cướp đi 7 mạng người

Đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), đoạn nối Khánh Hòa - Lâm Đồng (Nha Trang - Đà Lạt) dài 33km. Cung đèo này từ lâu được biết đến là một cung đường hiểm trở với địa hình dốc, uốn khúc và nguy cơ sạt lở cao mỗi mùa mưa.

Đêm 16 rạng sáng 17-11, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ trượt xuống khu vực khoảng Km 45 (thuộc địa phận đèo Khánh Lê) đã vùi một xe khách 40 chỗ (hãng Phương Trang) đang lưu thông. Hậu quả đau lòng khi có 6 người chết và 19 người bị thương. Vụ việc này được coi là một trong những thảm họa về sạt lở có thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng nhất tại đèo Khánh Lê từ trước đến nay.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 1.

Vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê vào tối 16 rạng sáng ngày 17-11

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 2.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 6 người chết, hàng chục người bị thương

Đèo Khánh Lê thực sự là cung đèo "ám ảnh kinh hoàng" khi ghi nhận các sự cố sạt lở nghiêm trọng. Từ việc chia cắt giao thông hàng trăm người mắc kẹt đến thảm kịch vùi xe khách khiến nhiều người tử vong.

Báo Người Lao Động Online xin điểm lại những vụ sạt lở trong những năm qua.

Năm 2010 - thời điểm cung đèo đang được hoàn thiện đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở các đợt mưa lớn. Tình trạng này xuất hiện thường xuyên ở các năm tiếp theo khiến giới chức quản lý đường bộ liên tục phải xử lý các điểm sạt nhỏ - vừa dọn đất đá, vừa cảnh báo tạm thời cho lái xe.

Trong lúc đưa khách đi du lịch vào đêm 21-11-2014, một xe khách đã bị một tảng đá lớn chắn ngang đường đèo. Tảng đá lớn sạt lở ở Km52 thuộc đèo Khánh Lê, địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh cũ.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 4.

Tảng đá lớn rơi xuống chắn ngang đường đèo vào ngày 21-11-2014

Vụ việc khiến hàng trăm ô tô, xe khách mắc kẹt; nhiều xe chở du khách nước ngoài từ Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại đã phải quay về. May mắn không có thiệt hại về người. Liên tiếp các năm sau đó, tuyến đường này dù đã được nâng cấp, khắc phục rất nhiều nhưng vẫn xảy ra các vụ sạt lở.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 5.

Tảng đá nằm chắn ngang đường gây ách tắc giao thông năm 2014

Tiếp đó, năm 2016, vào ngày 3-11, nhiều xe khách đi tuyến Nha Trang - Đà Lạt tiếp tục chứng kiến một trận sạt lở nặng trên đèo Khánh Lê. Thời điểm này xuất hiện nhiều dòng thác lớn chảy xiết. Nước từ đỉnh núi đổ xuống đường đèo kéo theo một lượng đất đá rất lớn gây sạt nghiêm trọng. Vụ sạt cách đỉnh đèo khoảng 1,5 km.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 6.

Năm 2016, nước lớn xẻ thành thác đất đá tràn ra đường chia cắt hai tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hòa tại đèo Khánh Lê.

Năm 2017, ảnh hưởng cơn bão lịch sử bão số 12- Damrey, mưa lớn khiến đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều vụ sạt lở. Những mảng núi lớn bị sạt lở khiến giao thông ách tắc, gần nửa tháng.

Kinh hoàng nhất, cuối tháng 11-2017, 2 thanh niên đi xe máy từ Nha Trang lên Đà Lạt băng qua một thác nước đã bị cuốn xuống vực tử vong.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 7.

Sạt lở kinh hoàng năm 2017

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 8.

Sạt lở đèo Khánh Lê năm 2017 khiến tuyến đường tê liện gần nửa tháng. Trong đó 1 vụ thác nước cuốn trôi 2 người tử vong

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 9.

Vụ sạt lở gần như mất luôn con đường ở đèo Khánh Lê 2017

Năm 2018, một lần nữa đèo Khánh Lê trở thành cung đường "ám ảnh". Khoảng 16 giờ ngày 26-4, mưa lớn khiến một tảng đá to rơi xuống chắn ngang đèo Khánh Lê nối Nha Trang – Đà Lạt ngay trước mũi chiếc ô tô chở Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Quá khiếp đảm, người này quay xe trở về vì không thể đi qua.

Từ tháng 10 đến tháng 12-2018, đèo này có khoảng 10 điểm thường xuyên sạt lớn và hàng chục điểm sạt nhỏ.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 10.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 11.

Vụ sạt đèo Khánh Lê năm 2018

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 12.

Cả một mảng núi phải được gia cố sau đó

Đến năm 2024, đèo Khánh Lê chứng kiến lịch sử về mức độ sạt lở. Vụ việc xảy ra ngày 15-12-2024, mưa lớn liên tục đã gây hàng chục điểm sạt lớn–nhỏ trên đèo Khánh Lê, trong đó điểm nghiêm trọng ở Km 43+300 khiến hàng ngàn khối đất đá tràn xuống, vùi lấp mặt đường hàng trăm mét.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 13.

Vào sáng 15-12-2024, do mưa lớn kéo dài nên trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến hơn 50.000m3 đất, đá tràn xuống lòng đường.

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 14.

Nhiều khối núi đá nặng tới từ 100 - 400 tấn bị nứt rạn và sập xuống mặt đèo, chặn đường suốt chiều dài hơn 300 m

Những vụ "ám ảnh kinh hoàng" về sạt lở trên cung đèo Khánh Lê - Ảnh 15.

Sạt đèo Khánh Lê ngày 15-12-2024 khiến giao thông tê liệt hơn 1 tuần, việc khắc phục phải hơn 6 tháng sau đó

Hậu quả là QL27C bị tê liệt, khoảng 350 người và nhiều phương tiện bị mắc kẹt; công tác thông đường và khắc phục phải mất hơn một tuần mới mở thông được 1 làn. Công việc khắc phục vụ sạt lở kéo dài đến hơn 6 tháng sau đó.


Tin liên quan

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

(NLĐO)- Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

(NLĐO) - Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người; trong đó có 6 người tử vong, 13 người khác bị thương

NÓNG: Đèo Khánh Lê đã thông xe và những cảnh báo cần lưu ý

(NLĐO)- Sau gần 1 tuần khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng, sáng nay (22-12) đèo Khánh Lê nối Nha Trang- Đà Lạt đã được thông xe

tỉnh Khánh Hòa đèo Khánh Lê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo