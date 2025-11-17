HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Khánh Hòa: Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, ít nhất 6 người chết

Kỳ Nam - TTXVN

(NLĐO) - Khối đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê đã rơi trúng vào một xe khách chở 32 người; trong đó có 6 người tử vong, 13 người khác bị thương

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn trên diện rộng và kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại.

Từ tối ngày 16-11 đến rạng sáng ngày 17-11 liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá tại đèo Khánh Lê (nối tỉnh Khánh Hòa với Lâm Đồng) và đèo Khánh Sơn (đoạn qua xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa).

Tình trạng sạt lở khiến nhiều người tử vong và bị thương, đồng thời gây chia cắt giao thông.

Khoảng hơn 23 giờ ngày 16-11, đèo Khánh Lê trên tuyến đường nối Nha Trang - Đà Lạt, đoạn km45 thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Khối đất đá sạt lở đã trúng vào một xe khách chở 32 người (29 khách, 2 tài xế và 1 phụ xe).

Khánh Hòa: Sạt lở đèo Khánh Lê, nhiều người trên xe khách tử vong - Ảnh 1.

Ảnh: KỲ NAM

Thông tin từ Phòng CSGT, xe khách 40 chỗ Phương Trang biển kiểm soát 59H-53114 chạy tuyến ra Đà Lạt - Quảng Ngãi bị tai nạn. Khi đến địa điểm km 45 thuộc Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê thì bị một số lượng đất đá đổ vào bên phải xe ô tô khách theo hướng từ Đà Lạt đến Nha Trang khiến xe bị hư hỏng nặng. 

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, sạt lở 2 đầu tại km 43 và km47 nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Đến khoảng 0 giờ, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn. 

Thông tin ban đầu xác định 6 người chết, đã được đưa ra khỏi xe 3 người, số còn lại hiện còn mắc kẹt. 

Hiện còn 01 nạn nhân đã chết đang bị mắc kẹt trong xe. Nguyên nhân sơ bộ đây là vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ do thiên tai. Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hoà đang tập trung ứng cứu, khắc phục hậu quả vụ việc.

Sạt lở đèo Khánh lê: Nhiều người tử vong và thiệt hại nghiêm trọng tại khánh hòa - Ảnh 1.

Xe khách chở 32 người gặp nạn trên đèo Khánh Lê đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN

Hiện đèo Khánh Lê tiếp tục bị sạt lở nhiều vị trí. Tuyến đèo này bị tê liệt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương phải băng qua núi để đến vị trí xảy ra tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện tại, trên đèo Khánh Lê mưa vẫn đang rất lớn. Công tác cứu hộ tiếp tục được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện.


Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

(NLĐO) - Dự báo từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai mưa lớn, cục bộ có nơi trên 850 mm/đợt.

