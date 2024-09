Ấm áp Giải Golf Saigontourist Group "Vì cộng đồng" lần thứ 18-2024

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn vừa tổ chức thành công Giải Golf Saigontourist Group "Vì cộng đồng" lần thứ 18 -2024 tại sân Vietnam Golf & Country Club (TP Thủ Đức, TP HCM).



Giải Golf "Vì cộng đồng" được Saigontourist Group tổ chức lần thứ 18

Được đánh giá là một trong những sự kiện uy tín hàng đầu, giải năm nay thu hút sự tham gia của 140 golfer là doanh nhân, nhà quản lý, đại diện các cơ quan ngoại giao tại TP HCM và các địa phương tham gia với mục đích chung tay vì cộng đồng, thiện nguyện.



140 golfer tham dự giải đấu có ý nghĩa thiện nguyện

Địa điểm tổ chức giải, Vietnam Golf & Country Club, là đơn vị thành viên thuộc Saigontourist Group và từng đăng cai nhiều giải golf từ thiện quy mô và lâu đời nhất tại Việt Nam, mang đến không gian đẳng cấp cho các golfer.

Giải Golf Saigontourist Group" Vì cộng đồng" được tổ chức hàng năm nhằm mục đích từ thiện. Tính từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2006, đến nay, giải đã thu hút 2.680 lượt golfer tham gia. Số tiền quyên góp từ giải đấu qua các năm đã được sử dụng vào nhiều chương trình từ thiện, xã hội thiết thực, hỗ trợ và chăm lo cho những hoàn cảnh không may, dễ bị tổn thương trong xã hội. Trong đó nổi bật nhất là các chương trình trao học bổng dành cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu và các mái ấm tại TP HCM, các tỉnh, thành; hỗ trợ mổ tim, mổ mắt, khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân khó khăn; cứu trợ bà con người dân tộc miền núi; xây nhà tình nghĩa, xây cầu nông thôn vùng sâu, vùng xa.

Giải Golf Saigontourist Group" Vì cộng đồng" năm nay được tổ chức với sự đồng hành của nhiều đơn vị trong hệ thống và các đối tác để hướng đến một giải đấu thành công cũng như chung tay thực hiện sứ mệnh tốt đẹp vì cộng đồng. Ban tổ chức đã vận động quyên góp 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ và 400 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất dành tặng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ có vậy, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Saigontourist Group, tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động toàn hệ thống đã tích cực quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ với tổng số tiền quyên góp tính đến ngày 20-9 là 2,8 tỉ đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho các golfer đạt thành tích cao

Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng giá trị dành cho các golfer giành thứ hạng cao ở những hạng mục như "Nearest to the pin" (cú đánh gần lỗ nhất), Longest drive (cú đánh một gậy xa nhất), giải dành cho các VĐV tự do, giải bảng nữ, giải bảng nam các nhóm A,B và giải dành cho golfer xuất sắc nhất giải Đinh Viết Sinh.