Giải golf "Tôi yêu Việt Nam": Tinh thần sẻ chia với cộng đồng

Đến dự lễ khai mạc sự kiện thể thao mang đậm ý nghĩa nhân văn tại sân golf Tân Sơn Nhất có các vị khách quý: Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại miền Nam; Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng - nguyên Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo giải; ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải...



Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 - năm 2024 có sự góp mặt của gần 100 golf thủ, tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố, chia làm 3 bảng. Với thể thức này, các golf thủ sẽ thi đấu một vòng 18 hố để chọn ra người chiến thắng toàn giải. Sau hơn 5 giờ thi đấu trong điều kiện thời tiết dễ chịu, tạo ra những màn tranh tài đầy kịch tính giữa các golf thủ, giải đấu đã tìm ra được những người chiến thắng, chủ nhân danh giá cho những phần thưởng rất có giá trị của giải.

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 2 - năm 2024 có sự góp mặt của gần 100 golf thủ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chỉ tiếc là 2 giải thưởng hole-in-one gồm ô tô Subaru Outback trị giá 2 tỉ đồng và ô tô Subaru Forester cùng bộ gậy golf Honma Beres 09 5 sao tổng trị giá khoảng 2,8 tỉ đồng chưa tìm được chủ nhân xứng đáng. Các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành đã cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ban Tổ chức giải ở những năm tiếp theo, chung tay góp sức vào các chương trình cộng đồng xã hội rất có ý nghĩa mà Báo Người Lao Động đã nỗ lực thực hiện trong các năm qua.

Trao giải cho các golfer. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngoài phần đấu giá tranh tại Gala tổng kết giải đạt 110 triệu đồng từ người đấu giá thành công là doanh nhân Nguyễn Tuấn Anh cùng phần đóng góp 100 triệu đồng của doanh nhân Nguyễn Đức Quốc, Ban Tổ chức còn quyên góp tại chỗ được thêm 14,5 triệu đồng để đóng góp vào chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động tổng số tiền 224,5 triệu đồng.

Ban Tổ chức quyên góp tại chỗ được thêm 14,5 triệu đồng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đánh giá về giải đấu, ông Trần Trọng Dũng cho biết: "Tôi rất vui vì được giao lưu, thi đấu với các đồng nghiệp cũng như các golf thủ xuất sắc. Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức là hoạt động có nhiều ý nghĩa, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các golf thủ không chuyên mà còn thúc đẩy việc rèn luyện thể thao bên cạnh ý thức tương trợ cộng đồng thông qua giải đấu. Báo Người Lao Động cũng đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực sau mặt báo như Giải Mai Vàng, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", giải marathon "Tự hào Tổ quốc tôi"... Hy vọng năm 2025, thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các chương trình này tiếp tục được phát triển".

Trao tặng phần đóng góp cho Hội cựu Công an nhân dân và Hội cựu Chiến binh TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ông Tô Đình Tuân, ở lần tổ chức thứ nhì, Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" đã được nâng tầm để mang đến cho các golfer một sự kiện thể thao không chuyên nhưng được tổ chức bài bản, chu đáo với nhiều màn so tài hấp dẫn. Ngoài việc được trải nghiệm, thỏa đam mê và cháy hết mình với golf, các vận động viên còn được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc, đồng thời chung tay vào hoạt động cộng đồng. Đó là nâng cao tinh thần yêu nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cùng với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cũng như chung tay chắp cánh cho ước mơ đến trường của các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn qua chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động. Từ thành công của 2 mùa đầu tiên, chúng tôi có thêm tự tin tổ chức giải trong những năm tiếp theo với sự chung tay của các nhà tài trợ, các golfer".

Đấu giá tranh, thu về 210 triệu đồng Tại Gala tổng kết giải, ngoài việc mời gọi sự chung tay từ các VĐV thông qua 2 chương trình hoạt động xã hội cùng với Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức còn thực hiện đấu giá bức tranh sơn dầu khổ 60 x 80 cm mang tên "Ngư dân chào cờ nơi điểm cực Nam của Tổ quốc - Đất Mũi Cà Mau". Bức tranh do họa sĩ Lê Sa Long sáng tác, thể hiện hình ảnh xúc động của buổi lễ chào cờ mở đầu chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động thực hiện ngày 2-6-2019. Giá khởi điểm của bức tranh là 80 triệu đồng và golfer Nguyễn Tuấn Anh (Công ty TNHH Tuấn Anh) đã đấu giá thành công bức tranh với giá 110 triệu đồng. Doanh nhân - golfer Nguyễn Tuấn Anh (thứ hai từ trái sang) đấu giá thành công bức tranh với giá 110 triệu đồng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU "Tôi là một trong những thành viên CLB Golf cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM, cùng bạn bè không chỉ chơi golf mà còn thường xuyên hỗ trợ các em sinh viên của trường có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có động lực vượt qua những trở ngại để hoàn thành chương trình học. Tôi có 2 phần thưởng nho nhỏ khi dự Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" và xem việc đấu giá thành công bức tranh như lời gửi gắm về việc sẽ còn đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh viên trong học tập" - chủ nhân của giải thưởng Eagle và Longest Drive tâm sự. Tuy không đấu giá thành công bức tranh, song ông Nguyễn Đức Quốc (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt) cũng quyết định ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cho chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động. Đ.Linh