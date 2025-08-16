HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tự hào cờ Tổ quốc

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO)- Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Báo Người Lao Động đã trao bảng tương trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc đến Bộ Tư lệnh TP HCM

Sáng 16-8, tại xã Long Hải (TP HCM), Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức Chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân" kết hợp với tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức hoạt động này sau khi 3 địa phương TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất từ ngày 1-7.

Chương trình có sự tham dự của Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP HCM; lãnh đạo xã Long Hải; đại diện Báo Người Lao Động cùng đông đảo chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 1.

Bà con ngư dân cùng các lực lượng chức năng ăn sáng và trò chuyện

Ngay từ 7 giờ sáng, ngư dân của xã Phước Tỉnh cũ (nay là xã Long Hải) đã có mặt đông đủ tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh để cùng với lãnh đạo, chiến sĩ của các đơn vị và chính quyền đại phương ăn sáng. Không khí rộn ràng, ấm áp lan tỏa khi bà con quây quần bên những bàn ăn sáng giản dị và trái cây, cà phê được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP HCM chuẩn bị chu đáo. 

Đây không chỉ là bữa ăn sáng mà còn là dịp để tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tới ngư dân, chung tay cùng ngư dân cả nước gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam. Cũng là dịp lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP HCM lắng nghe những ý kiến, đề xuất của ngư dân.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 2.

Bà con ngư dân trò chuyện, chia sẻ với lãnh đạo các lực lượng tham gia chương trình

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ tại xã Long Hải, cho biết khi đến đây, cảm nhận rõ sự quan tâm, chia sẻ của các lực lượng chức năng càng thêm vững tin mỗi khi vươn khơi bám biển. "Tôi mong muốn và đề nghị bà con, những chủ tàu, thuyền trưởng thường xuyên nhắc nhở con, em cùng phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện những quy định của pháp luật, chung tay tháo gỡ thẻ vàng EC" - ông Nhỏ nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ngư dân Nguyễn Tấn cho rằng sự đồng hành của chính quyền và các lực lượng chức năng là chỗ dựa quan trọng để ngư dân yên tâm lao động, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện các chủ tàu, ngư dân cũng gửi gắm, kiến nghị một số nội dung thiết thực như: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho ngư dân để người dân yên tâm bám biển, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ trên biển như thuốc men, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ngày càng được đầu tư hiện đại. Ngư dân cũng bày tỏ quyết tâm cùng với các lực lượng chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cho bà con ngư dân, không vi phạm các quy định.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 3.

Cờ Tổ quốc được trao tận tay đến ngư dân, đây là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, giúp ngư dân yên tâm bám biển

Đại tá Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho hay các lực lượng đều được bố trí phương tiện cứu hộ hiện đại, lực lượng tinh nhuệ và sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi không may gặp các vấn đề trên biển như bị thương, hết lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu, giúp bà con an tâm để đánh bắt trên biển.

Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đề nghị các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân chấp hành tốt các quy định pháp luật để thực hiện đúng. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chung tay cùng gỡ thẻ vàng EC.

Phó Chính ủy Bộ tư lệnh TP HCM Phạm Như Quân cho biết mô hình ăn sáng cùng ngư dân được kế thừa từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, sau khi hợp nhất với TP HCM được thực hiện đổi mới, sáng tạo vì mục đích chung là mong muốn bà con ngư dân khi ra khơi phải biết tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, bảo vệ phương tiện và nắm rõ các quy định, tránh xa những hành vi bị nghiêm cấm.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 4.

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM tặng quà cho ngư dân

Xác định việc tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, mô hình "Ăn sáng cùng ngư dân" sẽ được Bộ Tư lệnh TP HCM duy trì định kỳ tại nhiều địa phương ven biển, vừa là cầu nối thắt chặt tình quân - dân, vừa là kênh tuyên truyền trực tiếp, sinh động. Thông qua đó, hình ảnh người chiến sĩ không chỉ gắn liền với thao trường, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, đồng hành cùng ngư dân trong từng chuyến biển.

"Những kiến nghị, đóng góp ý kiến của ngư dân sẽ được tiếp thu, ghi nhận chi tiết, cụ thể và sớm nhất báo cáo với cơ quan chức năng để hỗ trợ ngư dân tối đa. Mong bà con ngư dân cùng chính quyền cùng phấn đấu gỡ thẻ vàng EC, đồng hành cùng TP HCM phát triển" - Thiếu tướng Phạm Như Quân nhắn nhủ tới bà con ngư dân.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 5.

Đại diện Báo Người Lao Động cùng các lực lượng trao quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân

Cũng tại chương trình, Bộ Tư lệnh TP HCM cùng các lực lượng chức năng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến đại diện các chủ tàu và bà con ngư dân. Đặc biệt, đại diện Báo Người Lao Động đã gửi tặng những lá cờ Tổ quốc, món quà giản dị nhưng chứa đựng giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho ngư dân khi vươn khơi, khẳng định chủ quyền trên các vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Báo Người Lao Động còn trao tặng bảng tượng trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh TP HCM nhằm phục vụ các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng ngư dân.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Đình Lý, Phó trưởng Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Bộ Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh TP HCM

Khép lại bữa sáng ấm áp, ngư dân xã Long Hải còn được nhận những bó rau củ tươi xanh, thành quả từ vườn rau tăng gia của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh. Những món quà bình dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp bà con thêm vững tin bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại Chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân":

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 7.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 8.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 9.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 10.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 11.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 12.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 13.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 14.

Ấm áp hình ảnh bộ đội ăn sáng cùng ngư dân tại xã Long Hải, TP HCM - Ảnh 15.

Buổi chào cờ truyền cảm hứng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM

Buổi chào cờ truyền cảm hứng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM

(NLĐO) - Buổi lễ khép lại bằng cảm xúc lắng đọng, nhắc nhớ về bản sắc, cội nguồn và trách nhiệm công dân trong mỗi người trẻ.

Báo Người Lao Động trao 400 lá cờ Tổ quốc tại chương trình Kỳ nghỉ hồng 2025

(NLĐO) - Ngoài 400 lá cờ Tổ quốc, Báo Người Lao Động còn tặng tivi cho trường học, quà cho hộ nghèo trong chương trình Kỳ nghỉ hồng tại tỉnh Tây Ninh

Cần Thơ có thêm tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 13km

(NLĐO) - Công trình được thực hiện bằng 400 lá cờ Tổ quốc do chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động trao tặng đến LĐLĐ TP Cần Thơ trước đó

