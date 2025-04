Ấm áp Tháng Công nhân

Sáng sớm 18-4, hơn 1.000 đoàn viên - lao động đã có mặt tại trụ sở LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM để tham gia ngày hội vì sức khỏe công nhân (CN) - lao động năm 2025. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động Tháng CN năm 2025 của địa phương.

Những việc làm ý nghĩa

Ngày hội với nhiều nội dung thiết thực hướng đến người lao động (NLĐ) khó khăn, làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại như hỗ trợ 767 phần quà, 800.000 đồng/phần); trao tặng hàng trăm áo dài, truyền thông về sức khỏe… Đặc biệt, 500 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã được khám tổng quát, tầm soát ung thư gan, viêm gan siêu vi B; tầm soát và theo dõi đường huyết, khám da, xương khớp; khám chuyên sâu cho nữ… miễn phí.

Thường xuyên làm việc trong môi trường khói bụi, nắng nóng nên chị Bùi Thị Thùy Trang (CN cây xanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh) rất mong cơ hội thăm khám miễn phí này. Chị cho biết gần đây dễ bị say nắng, đau đầu khi làm việc khiến chị khá lo lắng.

Là mẹ đơn thân, đang nuôi 3 con, sau giờ làm việc tại công ty, chị còn phải đi giúp việc nhà theo giờ, rất hạn hẹp thời gian và chi phí nên không dám đến bệnh viện thăm khám. "Đến cuối năm mới có đợt khám miễn phí do công ty tổ chức, vì vậy khi Công đoàn phổ biến chương trình này, tôi tham gia ngay. Qua các bước khám, chưa phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng, tôi vẫn đợi kết quả xét nghiệm nhưng đã an tâm hơn nhiều" - chị Trang bày tỏ.

Còn LĐLĐ quận 1, TP HCM lại khởi động Tháng CN năm nay bằng trao tặng Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên sau hỏa hoạn. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Vương Long (nhân viên Ban Quản lý chợ Dân Sinh), khi tai họa ập đến vào giữa trưa 28-1 (29 Tết Ất Tỵ), ngọn lửa bùng phát dữ dội tại đường Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, thiêu rụi 3 căn nhà cấp 4, trong đó có nhà của anh.

Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng khiến căn nhà bị hư hại, toàn bộ đồ đạc bên trong không còn sử dụng được. Trong khi kinh tế gia đình anh khó khăn, không có khả năng cải tạo nhà ở.

LĐLĐ quận 1 đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà ở cho gia đình anh. Ngày bàn giao mái ấm, LĐLĐ quận 1 cùng các nhà tài trợ còn tặng thêm các vật dụng như nồi cơm điện, quạt, dụng cụ nhà bếp... trị giá 15 triệu đồng. "Nhìn ngôi nhà mới khang trang cùng các vật dụng được thay mới, chúng tôi rất xúc động. Đây là Tháng CN ý nghĩa nhất với gia đình tôi" - anh Long chia sẻ.

Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà, động viên đoàn viên - lao động bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Vững tâm vượt qua bệnh tật

Tháng CN cũng đem đến niềm an ủi cho những hoàn cảnh kém may mắn. Mới đây, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà (mỗi phần trị giá 2 triệu đồng và quà) cho những đoàn viên không may mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ vững tâm vượt qua bệnh giai đoạn gian nan nhất.

Chị Bùi Thị Ánh Thảo, nhân viên kế toán Công ty TNHH Thương mại Bệnh viện Đức Khang (quận 5, TP HCM), rất bất ngờ khi được Chủ tịch LĐLĐ thành phố - ông Võ Khắc Thái cùng các cán bộ Công đoàn đến tận nơi thăm hỏi, động viên. Chị Thảo bị bệnh suy thận mạn (giai đoạn 5), đang lọc máu chu kỳ tại bệnh viện.

Nhà ở Thành phố Mới (Bình Dương), mỗi ngày, chị phải đi về hơn 60 km để làm việc nhưng vẫn luôn cố gắng, giữ tinh thần lạc quan. Chị Thảo nói: "Gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con nên rất đơn chiếc. Tôi bị bệnh còn mẹ đã lớn tuổi, nên tự động viên mình phải luôn lạc quan. Rất cám ơn sự quan tâm, động viên của tổ chức Công đoàn".

Một hoàn cảnh khó khăn khác được đoàn đến thăm nhà là chị Nguyễn Thị Minh Hà, CN Công ty TNHH SX Thực phẩm Hải Châu (quận 8, TP HCM). Chị là mẹ đơn thân, một mình cáng đáng cả gia đình 3 người gồm mẹ già cùng con nhỏ. Cuộc sống vốn đã khó lại càng thêm chật vật kể từ khi chị mắc bệnh ung thư tuyến giáp, dù đã phẫu thuật nhưng vẫn trong quá trình theo dõi. Nhận phần quà từ tổ chức Công đoàn, chị rất cảm động.

Không chỉ ở cấp thành phố, hoạt động hỗ trợ đoàn viên khó khăn diễn ra khắp các quận huyện trong Tháng CN. Mới đây, chị Lê Thị Hương Loan, nhân viên văn thư - lưu trữ, thủ quỹ UBND phường 5 (quận 5, TP HCM), xúc động khi nhận sổ tiết kiệm (5 triệu đồng) do LĐLĐ quận 5 trao tặng. Phần quà rất có ý nghĩa với gia đình chị lúc này, bởi chị có khối u ở vú, đang hóa trị, chồng chị là bộ đội, hiện điều trị viêm gan. Hai con đi học (đại học và lớp 4), anh chị còn phải phụng dưỡng cha mẹ lớn tuổi.

"Chi phí điều trị bệnh rất lớn khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. 5 triệu đồng là số tiền không nhỏ với gia đình tôi lúc này. Tôi sẽ cố gắng điều trị bệnh để tiếp tục sống và làm việc" - chị Loan bộc bạch.

Góp thêm động lực Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh hiện cuộc sống của không ít NLĐ còn nhiều khó khăn, nhất là khi rơi vào hoàn cảnh bệnh tật. Vì vậy, LĐLĐ thành phố mong muốn chia sẻ thông qua những phần quà thiết thực để góp thêm động lực, giúp các đoàn viên - lao động yên tâm điều trị bệnh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.