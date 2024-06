Thiết thực Tháng Công nhân

Sáng 25-6, LĐLĐ TP HCM đã tổng kết Tháng Công nhân (CN) lần thứ 16 năm 2024. Với chủ đề "Đoàn kết CN - Triển khai nghị quyết", hoạt động của Tháng CN diễn ra sôi nổi, là đợt cao điểm của tổ chức Công đoàn tăng cường tập trung, huy động mọi nguồn lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động.



Chăm lo căn cơ, lâu dài

Nhiều mô hình chăm lo ý nghĩa đã được các cấp Công đoàn TP HCM triển khai trong tháng 5, tiêu biểu như "Điểm dừng chân" cho đoàn viên nghiệp đoàn (NĐ) xe ôm truyền thống và xe công nghệ tại các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Thoải mái là cảm nhận của đoàn viên các NĐ khi ghé các điểm dừng chân. Gần 1 tháng nay, đã trở thành thói quen, chị Nguyễn Thị Triều, tài xế xe công nghệ, luôn ghé "Điểm dừng chân" số 44 đường Liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM để nghỉ ngơi. Được trò chuyện cùng đồng nghiệp trong không gian thoáng mát với những tiện ích cơ bản, mọi mệt nhọc trong chị dường như tan biến.

Chị Triều cho hay từ sau đợt dịch COVID-19, do công việc bấp bênh nên chị xin nghỉ làm ở một công ty may và chuyển sang chạy xe công nghệ. Chạy xe ngoài đường cả ngày, nhất là khi nắng nóng, khiến chị mất sức rất nhiều. Những lúc quá mệt, chị chỉ trú tạm dưới gầm cầu hay tán cây. Do vậy, từ khi có điểm dừng chân, chị và nhiều đồng nghiệp rất phấn khởi. Ngoài chỗ đậu xe, "Điểm dừng chân" còn phục vụ miễn phí wifi, nước nóng - lạnh, chỗ nghỉ ngơi và sạc điện thoại cho đoàn viên NĐ.

Định kỳ thứ bảy hằng tuần còn có chương trình thay nhớt và kiểm tra xe máy miễn phí. Đây là mô hình do Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM phối hợp Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức nhằm phục vụ đoàn viên các NĐ xe ôm truyền thống và xe công nghệ. Đến nay, đã có 4 "Điểm dừng chân" đi vào hoạt động tại quận 7, Bình Tân và TP Thủ Đức.

Đoàn viên - lao động mua sắm tại các gian “Điểm phúc lợi đoàn viên” do LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM tổ chức Ảnh: HUỲNH NHƯ

Với mong muốn công tác chăm lo có tính ổn định thường xuyên, lâu dài, kịp thời san sẻ khó khăn với đoàn viên - lao động, ngoài "Điểm phúc lợi đoàn viên" tại các doanh nghiệp (DN), nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở cũng có cách làm riêng rất sáng tạo. Đơn cử như LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM xây dựng một trang web với tên gọi "Điểm phúc lợi đoàn viên 4.0" thường xuyên cập nhật thông tin và giá bán các mặt hàng của các DN tham gia chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với giá ưu đãi nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của đoàn viên - lao động.

Kết quả, trong tháng 5, có hơn 3.300 lượt đoàn viên - lao động được thụ hưởng các sản phẩm chất lượng nhưng giá cả hợp lý, tiện lợi trong việc mua sắm. Hay như công trình "95 xe điện chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam" do LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM khởi xướng, đã trao tặng 33 xe đạp điện (8 triệu đồng/chiếc) cho đoàn viên khó khăn, không có phương tiện đi lại tại các cơ sở giáo dục.

Giải tỏa băn khoăn, lo lắng

"Đối thoại tháng 5" cũng là một trong những chương trình trọng tâm trong Tháng CN, được lãnh đạo chính quyền các cấp, DN và người lao động (NLĐ) ủng hộ, đánh giá cao bởi đã tháo gỡ hàng loạt vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như việc làm, đời sống của NLĐ.

Nhằm kịp thời nắm tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN, LĐLĐ TP HCM cũng đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của DN có đông CN. Qua hội nghị, đã có 31 lượt ý kiến của DN liên quan đến các lĩnh vực về hoạt động Công đoàn, thuế, tài nguyên - môi trường, BHXH, đào tạo, dạy nghề... Đặc biệt, LĐLĐ thành phố còn phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến đối với dự án Luật BHXH (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi).

Qua hội nghị chuyên đề đã có 14 lượt ý kiến, góp ý của cử tri CN - lao động, chủ DN và cán bộ Công đoàn liên quan đến Luật BHXH (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi). Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng đã tổ chức 28 hội nghị lấy ý kiến NLĐ, đoàn viên Công đoàn góp ý dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Việc làm (sửa đổi) với 5.808 người tham dự và có 346 lượt ý kiến; đối với Công đoàn cơ sở, đã tổ chức 1.238 hội nghị với 40.062 người tham dự và có 9.847 lượt ý kiến.

Điểm nhấn khác là chương trình "Cảm ơn NLĐ". 50 đoàn viên Công đoàn, NLĐ có thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất đã được gặp gỡ lãnh đạo thành phố bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, nhà ở xã hội, đời sống, việc làm và thu nhập.

Trong không khí thân mật của chương trình, lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động, sáng tạo của đoàn viên, NLĐ thời gian qua, đồng thời cam kết sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để DN hoạt động tốt, từ đó có môi trường để NLĐ làm việc, có thu nhập, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Là một đại biểu tham gia chương trình, chị Võ Thị Hãi, Xí nghiệp Liên doanh Vianco (quận 5, TP HCM), bày tỏ: "Được gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo thành phố để trình bày vấn đề liên quan như nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con CN, nâng cao tay nghề cho CN... đối với tôi là một vinh dự. Tôi càng vui hơn khi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình và anh chị em CN được lãnh đạo thành phố ghi nhận, trả lời thỏa đáng".

Trong tháng CN lần thứ 16 năm 2024, chỉ tính riêng chương trình "Cảm ơn NLĐ", các cấp Công đoàn đã chăm lo 31.207 đoàn viên - lao động với tổng số tiền hơn 156 tỉ đồng.