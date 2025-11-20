HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ấm áp tình người xứ Nẫu trong cơn lũ dữ

Đức Anh

(NLĐO) – Giữa hiểm nguy, những con người bình dị đã trở thành điểm tựa vững vàng, lao mình vào dòng nước xiết để cứu dân vùng ngập lụt tại Gia Lai.

Sáng 20-11, mưa lớn kèm không khí lạnh tràn về khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai khiến công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng và các nhóm thiện nguyện gặp nhiều khó khăn.

Trong nước lũ lạnh buốt, gió rét tê người, các đội cứu hộ vẫn kiên trì ngâm mình trong dòng chảy xiết để đưa từng người dân đến nơi an toàn, đồng thời vận chuyển lương thực đến những hộ đã bị cô lập nhiều ngày.

Anh hùng thầm lặng giữa dòng lũ dữ

Trong đợt lũ này, câu chuyện của anh Võ Ngọc Triển (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) khiến nhiều người xúc động.

Ấm áp tình người xứ Nẫu trong cơn lũ dữ - Ảnh 1.

Ca nô của nhóm tình nguyện tại phường Quy Nhơn Đông cứu hộ người dân

Nghe tin nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu, anh lập tức lên đường vào Vũng Rô và Chí Thạnh (Đắk Lắk) để kéo hai ca nô phục vụ cứu hộ. 

Đêm tối, mưa lớn, đường đèo liên tục sạt lở khiến xe tải chở ca nô va phải đá, hư hỏng nặng. Giữa giá lạnh, anh Triển phải đứng chờ đến 5 giờ sáng mới tìm được gara hỗ trợ. Gọi taxi không được vì nước ngập, anh lại xin đi nhờ xe tải khác để kịp cuộc hành trình. Đến Chí Thạnh, anh tiếp tục gặp cảnh kẹt xe kéo dài. "Từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, tôi gần như không ngủ. Chỉ nghĩ phải đưa được ca nô về để cứu dân" – anh nhớ lại.

Chiều cùng ngày, hai ca nô được đưa về Quy Nhơn. Không kịp nghỉ ngơi, anh Triển cùng nhóm bạn lập tức lao vào vùng lũ, đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai khỏi nơi nguy hiểm và vận chuyển cơm nóng, nước sạch đến các khu dân cư còn cô lập.

Đồng hành cùng anh Triển là các đội thiện nguyện SOS 115, SOS 77, Tư Nhà Bè, Hoàng Lợi, Hòa Kỳ Co… Họ sử dụng ca nô, mô tô nước tiếp cận từng khu vực nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sáng (nhóm Tư Nhà Bè) chia sẻ: "Nước chảy xiết, ca nô chỉ cần lệch tay lái là có thể lật. Nhưng chậm một phút là người dân càng thêm nguy hiểm".

Ấm áp tình người xứ Nẫu trong cơn lũ dữ - Ảnh 3.

Người dân xứ Nẫu chuẩn bị lương thực để tiếp tế cho các hộ dân tại những vùng bị cô lập do mưa lũ

Hiệp hội Du lịch tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng mua xăng cho ca nô và mô tô nước. Lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương túc trực 24/24, phối hợp chặt chẽ với các nhóm thiện nguyện để triển khai cứu hộ khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Hậu phương sưởi ấm bằng nghĩa tình

Phía sau những tuyến đầu dũng cảm là những tấm lòng lặng lẽ tiếp sức của những người dân xứ Nẫu Gia Lai (Bình Định cũ).

Quán bánh xèo Mộc Miên chuẩn bị bánh xèo miễn phí cho lực lượng cứu hộ và người dân. Tại phường Quy Nhơn Nam, chị Nguyễn Ngọc Duyên chuẩn bị 50 ổ bánh mì và nước uống gửi vào vùng ngập. 

Cơm nhà 1989 hỗ trợ đến 1.000 suất ăn mỗi ngày. Ở Tịnh xá Ngọc Sơn, các thành viên thiện nguyện nấu cơm xuyên đêm, gom bánh chưng, bánh hỏi, nước sạch… tập kết tại khách sạn Hải Âu và số 28 Nguyễn Huệ để đưa đến những người cần.

Tinh thần "lá lành đùm lá rách" lan tỏa trong từng khu dân cư. Bà Nguyễn Nghĩa (phường Quy Nhơn Tây) mở cửa nhà số 427 Lạc Long Quân làm nơi trú tạm cho mọi người. 

Bà Nguyễn Kim Liên (phường Quy Nhơn Nam) hỗ trợ 200 áo phao cho các đội thiện nguyện. Nhiều trường học, UBND xã – phường được trưng dụng làm điểm trú, tiếp nhận mì tôm, sữa, áo ấm, chăn màn… để phân phát cho người dân.

Ấm áp tình người xứ Nẫu trong cơn lũ dữ - Ảnh 5.

Người dân Gia Lai hỗ trợ hàng xóm thoát khỏi căn nhà sắp bị lũ nhấn chìm

Hình ảnh chiến sĩ công an dìu từng người qua dòng nước xiết, tình nguyện viên lội nước ngập đến ngực mang nhu yếu phẩm vào khu vực cô lập khiến nhiều người nghẹn ngào.

Dù trời vẫn mưa, nước chưa rút, nhưng ánh sáng của tình người đã bừng lên ấm áp. Từ lực lượng cứu hộ ở tuyến đầu đến những người dân âm thầm chuẩn bị suất cơm nóng, tất cả đã giúp hàng trăm hộ dân vượt qua thời khắc sinh tử.

