Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đang khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập lụt nghiêm trọng.

Nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai ngập sâu đến hơn 1 m

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều khu vực dân cư, tuyến đường chính bị ngập sâu trong nước, khiến giao thông tê liệt và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Một số nơi, người dân phải dùng thuyền nhỏ hoặc bè tự chế để di chuyển và cứu hộ các vật dụng thiết yếu.

Các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đang căng mình triển khai công tác cứu hộ, di dời người già, trẻ nhỏ và các hộ dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, họ cũng phối hợp để sơ tán, bảo vệ tài sản và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những vùng bị cô lập.

Trước tình hình mưa lũ vẫn tiếp diễn, chính quyền tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân cảnh giác, hạn chế ra đường, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và theo dõi các thông báo khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng đến vùng ngập lụt ứng cứu người dân đến nơi an toàn

Những hình ảnh dưới đây ghi lại thực tế ngập lụt ở Gia Lai cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng trong công tác ứng cứu, bảo vệ người dân giữa "biển nước".

Mưa lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

Lực lượng cứu hộ đang di dời tài sản các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng đang tiến hành giải cứu người dân bị vùi lấp sau khi căn nhà bị sập do sạt lở ở phường Quy Nhơn

Chính quyền địa phương lập chốt, không cho người dân đi qua các tuyến đường ngập sau

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình mưa lũ ở địa phương