Thời sự

Gia Lai chìm trong biển nước, lực lượng chức năng căng mình ứng cứu

Đức Anh

(NLĐO) – Trước tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng ở Gia Lai, các lực lượng chức năng đang căng mình ứng cứu.

Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đang khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập lụt nghiêm trọng.

Gia Lai ngập lụt nghiêm trọng , lực lượng ứng cứu khẩn trương hỗ trợ người dân - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai ngập sâu đến hơn 1 m

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều khu vực dân cư, tuyến đường chính bị ngập sâu trong nước, khiến giao thông tê liệt và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Một số nơi, người dân phải dùng thuyền nhỏ hoặc bè tự chế để di chuyển và cứu hộ các vật dụng thiết yếu.

Các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương đang căng mình triển khai công tác cứu hộ, di dời người già, trẻ nhỏ và các hộ dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, họ cũng phối hợp để sơ tán, bảo vệ tài sản và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những vùng bị cô lập.

Trước tình hình mưa lũ vẫn tiếp diễn, chính quyền tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân cảnh giác, hạn chế ra đường, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống và theo dõi các thông báo khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Toàn cảnh Gia Lai chìm trong biển nước, lực lượng chức năng căng mình ứng cứu - Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng đến vùng ngập lụt ứng cứu người dân đến nơi an toàn

Những hình ảnh dưới đây ghi lại thực tế ngập lụt ở Gia Lai cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng trong công tác ứng cứu, bảo vệ người dân giữa "biển nước".

Toàn cảnh Gia Lai chìm trong biển nước, lực lượng chức năng căng mình ứng cứu - Ảnh 2.

Mưa lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

Toàn cảnh Gia Lai chìm trong biển nước, lực lượng chức năng căng mình ứng cứu - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ đang di dời tài sản các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn

Toàn cảnh Gia Lai chìm trong biển nước, lực lượng chức năng căng mình ứng cứu - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang tiến hành giải cứu người dân bị vùi lấp sau khi căn nhà bị sập do sạt lở ở phường Quy Nhơn

Toàn cảnh Gia Lai chìm trong biển nước, lực lượng chức năng căng mình ứng cứu - Ảnh 5.

Chính quyền địa phương lập chốt, không cho người dân đi qua các tuyến đường ngập sau

Toàn cảnh Gia Lai chìm trong biển nước, lực lượng chức năng căng mình ứng cứu - Ảnh 6.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình mưa lũ ở địa phương

Toàn cảnh Gia Lai chìm trong biển nước, lực lượng chức năng căng mình ứng cứu - Ảnh 7.

Mưa lũ gây sạt lở trên tuyến Quốc lộ 1D, đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam

Tin liên quan

Sạt lở núi cuốn sập nhà dân ở Gia Lai, 2 người cao tuổi bị vùi lấp

Sạt lở núi cuốn sập nhà dân ở Gia Lai, 2 người cao tuổi bị vùi lấp

(NLĐO) – Một căn nhà tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã bị sập hoàn toàn do sạt lở núi, khiến 2 người cao tuổi bị vùi lấp.

Gia Lai cảnh báo mưa lũ khẩn cấp, người dân cần di chuyển gấp

(NLĐO) – Mưa lũ tại Gia Lai đang diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng yêu cầu người dân vùng trũng thấp khẩn trương sơ tán để đảm bảo an toàn.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đang khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

lực lượng chức năng mưa lớn kéo dài đảm bảo an toàn tình hình mưa lũ nước lũ dâng cao
