Bạn đọc

Ấm lòng người đàn ông bỏ quên hàng chục triệu đồng tại trụ ATM ở Vĩnh Long

CA LINH

(NLĐO) - Người đàn ông ở Vĩnh Long rút tiền tại trụ ATM sau đó rời đi nhưng không biết rằng mình đã bỏ quên hàng chục triệu đồng.

Ngày 2-3, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an phường Trà Vinh vừa trao trả lại tài sản cho người dân để quên sau khi rút tiền.

Người đàn ông ở Vĩnh Long nhận lại 29 triệu đồng bỏ quên tại trụ ATM - Ảnh 1.

Đại diện Công an phường Trà Vinh trao lại tiền cho anh Quan

Vào ngày 15-2, bà Nguyễn Kim Chi (SN 1990; ngụ phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) đến trụ ATM của chi nhánh một ngân hàng để rút tiền.

Khi đi vào, bà Chi phát hiện 29 triệu đồng do khách hàng giao dịch trước đó để quên. Bà Chi đã mang tiền đến Công an phường Trà Vinh nhờ trả lại cho chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Trà Vinh nhanh chóng xác định anh Thái Quốc Quan là chủ sở hữu và liên hệ để nhận lại tiền.

Anh Quan bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi nhận lại tài sản, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bà Chi và sự nhiệt tình của lực lượng công an.

Tin liên quan

Nhặt được ví hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh ở Gia Lai trả lại người đánh rơi

Nhặt được ví hơn 9 triệu đồng, 2 học sinh ở Gia Lai trả lại người đánh rơi

(NLĐO) - Nhặt được chiếc ví, hai học sinh tiểu học ở xã Ia Pa (Gia Lai) đã nhanh chóng báo thầy cô.

Nhặt được 12 triệu đồng, giao công an trả lại người đánh rơi

(NLĐO) - Hành động đẹp của người đàn ông góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trung thực trong đời sống xã hội.

Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi

(NLĐO)- Quá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng

Vĩnh Long trụ ATM trao trả
