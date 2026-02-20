Ngày 20-2, Công an xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao trả 12 triệu đồng cho một người dân đánh rơi.

Công an xã Đề Gi tổ chức trao trả tài sản cho anh Trần Văn Sang đã đánh rơi

Trước đó, ngày 16-2, anh Nguyễn Thành Luân (32 tuổi; trú thôn Trung Chánh, xã Đề Gi) trong lúc đi thăm Tết trên tuyến đường thuộc thôn Trung Chánh đã nhặt được một chiếc ví. Kiểm tra bên trong, anh Luân phát hiện có 12 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Không chần chừ, anh Luân đã mang toàn bộ tài sản đến trụ sở Công an xã Đề Gi trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương xác minh thông tin qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, xác định chủ sở hữu là anh Trần Văn Sang (34 tuổi; trú xã Trường Khánh, TP Cần Thơ) và liên hệ mời đến nhận lại tài sản.

Tại trụ sở công an, anh Sang xúc động khi nhận lại đầy đủ số tiền và giấy tờ. Anh gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Thành Luân cùng lực lượng công an địa phương đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản.

Theo Công an xã Đề Gi, hành động của anh Luân là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trung thực trong đời sống xã hội.