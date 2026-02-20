HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhặt được 12 triệu đồng, giao công an trả lại người đánh rơi

Đức Anh

(NLĐO) - Hành động đẹp của người đàn ông góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trung thực trong đời sống xã hội.

Ngày 20-2, Công an xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao trả 12 triệu đồng cho một người dân đánh rơi.

Nhặt được 12 triệu đồng, người đàn ông giao công an trả lại người đánh rơi - Ảnh 1.

Công an xã Đề Gi tổ chức trao trả tài sản cho anh Trần Văn Sang đã đánh rơi

Trước đó, ngày 16-2, anh Nguyễn Thành Luân (32 tuổi; trú thôn Trung Chánh, xã Đề Gi) trong lúc đi thăm Tết trên tuyến đường thuộc thôn Trung Chánh đã nhặt được một chiếc ví. Kiểm tra bên trong, anh Luân phát hiện có 12 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Không chần chừ, anh Luân đã mang toàn bộ tài sản đến trụ sở Công an xã Đề Gi trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương xác minh thông tin qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, xác định chủ sở hữu là anh Trần Văn Sang (34 tuổi; trú xã Trường Khánh, TP Cần Thơ) và liên hệ mời đến nhận lại tài sản.

Tại trụ sở công an, anh Sang xúc động khi nhận lại đầy đủ số tiền và giấy tờ. Anh gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Thành Luân cùng lực lượng công an địa phương đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản.

Theo Công an xã Đề Gi, hành động của anh Luân là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trung thực trong đời sống xã hội.

Tin liên quan

Hành động đẹp của người phụ nữ nhặt được túi xách tại AEON Mall Huế

Hành động đẹp của người phụ nữ nhặt được túi xách tại AEON Mall Huế

(NLĐO) - Trong lúc đến AEON Mall Huế, người phụ nữ nhặt được chiếc túi xách màu đen chứa nhiều tiền cùng giấy tờ quan trọng

Nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt, nam sinh cùng bố lập tức trình báo

(NLĐO) - Trên đường đi học, một nam sinh lớp 5 ở Quảng Trị đã nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt rơi bên lề đường

Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi

(NLĐO)- Quá trình làm việc trên đường phố, nữ công nhân ở Thanh Hóa đã nhặt được 1 túi xách, bên trong có 40 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 1,4 tỉ đồng

