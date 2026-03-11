Ấm tình đồng đội Thanh niên xung phong

Từ sáng sớm 11-3, căn nhà nhỏ của ông Chung Cường Sanh (cựu Thanh niên xung phong TPHCM) nằm sâu trong con hẻm trên đường Bến Vân Đồn (phường Vĩnh Hội) tràn ngập tiếng nói cười cùng những lời chúc mừng.

Mái nhà mới cho cựu Thanh niên xung phong

Nhìn căn nhà vốn cũ kỹ, xuống cấp được khoác lên mình chiếc áo mới vừa khang trang vừa sạch đẹp, ông Sanh không khỏi xúc động. Đây chính là món quà do Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cùng các đơn vị trao tặng gia đình ông nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của lực lượng (28.3.1976 - 28.3.2026).

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trao tặng nhà cho ông Chung Cường Sanh

Tháng 6-1976, ông Sanh tham gia Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. Trong suốt hơn 3 năm sau đó, ông cùng những đồng đội hăng hái đi khai hoang phục hóa. Hành trang lớn nhất được ông mang theo khi ấy chính là tuổi trẻ cùng tinh thần xung phong của người thanh niên.

Không dừng lại ở đó, với màu áo Thanh niên xung phong, ông Sanh còn tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia. "Trên nước bạn, chúng tôi cùng Bộ đội Công binh giữ an ninh cho tuyến đường, không cho địch gài mìn, phá cầu, phá đường" - ông kể lại.

Ông Chung Cường Sanh trong căn nhà vừa được sửa chữa

"Sau khi xuất ngũ, tôi quay về gia đình và xây dựng cuộc sống riêng. Dù hoàn cảnh gia đình tôi đối mặt với không ít khó khăn, vất vả nhưng tình anh em, đồng chí, đồng đội TNXP vẫn luôn ở đó, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau vươn lên" - ông Sanh xúc động.

Căn nhà nhỏ là nơi che nắng, che mưa cho hơn 10 thành viên gia đình ông Sanh. Trải qua thời gian sử dụng, căn nhà dần xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã vận động các tổ chức hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại căn nhà. Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, căn nhà đã hoàn thành, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình ông Sanh.

"Tôi thực sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. Căn nhà mới này là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình tôi" - ông Sanh nghẹn ngào.

Trân trọng nghĩa tình đồng đội

Những năm tháng tuổi trẻ của ông Nguyễn Ngọc Trinh (cựu Thanh niên xung phong TPHCM) gắn liền với những nông trường cao su, cà phê bạt ngàn. Sau khi xuất ngũ, ông chọn công việc chạy xe ôm để mưu sinh. Chiếc xe cũ nát sau thời gian dài sử dụng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập của ông.

Chiều 11-3, ông Trinh đón nhận niềm vui lớn khi được Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trao tặng chiếc xe gắn máy mới. "Chạy chiếc xe mới sẽ an toàn hơn cho tôi và khách. Chiếc xe sẽ giúp tôi có nhiều khách hơn, thu nhập tốt hơn" - ông phấn khởi.

Chiếc xe gắn máy mới của ông Trinh được trao tại Hội nghị tổng kết hoạt động nghĩa tình đồng đội nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trao tặng sổ tiết kiệm đến các cựu Thanh niên xung phong



Ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM - cho biết hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, đơn vị đã tổ chức chăm lo cho các gia đình chính sách Thanh niên xung phong, cựu Thanh niên xung phong, viên chức, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng bảo trợ các chương trình, kế hoạch phong trào vì nghĩa tình đồng đội, vì mục đích xã hội, từ thiện.

Ông Nguyễn Ngọc Trinh bên cạnh chiếc xe gắn máy mới vừa được trao tặng



Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, các phần quà không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự gửi gắm tình đồng đội Thanh niên xung phong. Đây còn là sự khẳng định Thanh niên xung phong Thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ và đồng hành cùng cựu Thanh niên xung phong và viên chức, người lao động, các đối tượng bảo trợ xã hội trong cuộc sống.

"Dù nguồn lực còn hạn chế, chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả các đối tượng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực, quan tâm, chăm lo ngày càng tốt hơn trong thời gian tới" - ông Triệu Đỗ Hồng Phước nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như xây nhà tình thương, trao tặng phương tiện sinh kế, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết... Bên cạnh đó, trao tặng 200 phần quà cho cựu Thanh niên xung phong và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước và xã Bình Khánh (TPHCM).Tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ và thực hiện bảo trợ các chương trình, kế hoạch vì nghĩa tình đồng đội, vì mục đích xã hội từ thiện là 944.600.000 đồng.



