HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ấm tình đồng đội Thanh niên xung phong

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Hướng đến kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Từ sáng sớm 11-3, căn nhà nhỏ của ông Chung Cường Sanh (cựu Thanh niên xung phong TPHCM) nằm sâu trong con hẻm trên đường Bến Vân Đồn (phường Vĩnh Hội) tràn ngập tiếng nói cười cùng những lời chúc mừng.

Mái nhà mới cho cựu Thanh niên xung phong

Nhìn căn nhà vốn cũ kỹ, xuống cấp được khoác lên mình chiếc áo mới vừa khang trang vừa sạch đẹp, ông Sanh không khỏi xúc động. Đây chính là món quà do Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cùng các đơn vị trao tặng gia đình ông nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của lực lượng (28.3.1976 - 28.3.2026). 

Ấm tình đồng đội Thanh niên xung phong - Ảnh 1.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trao tặng nhà cho ông Chung Cường Sanh

Tháng 6-1976, ông Sanh tham gia Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. Trong suốt hơn 3 năm sau đó, ông cùng những đồng đội hăng hái đi khai hoang phục hóa. Hành trang lớn nhất được ông mang theo khi ấy chính là tuổi trẻ cùng tinh thần xung phong của người thanh niên. 

Không dừng lại ở đó, với màu áo Thanh niên xung phong, ông Sanh còn tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia. "Trên nước bạn, chúng tôi cùng Bộ đội Công binh giữ an ninh cho tuyến đường, không cho địch gài mìn, phá cầu, phá đường" - ông kể lại.

Ấm tình đồng đội Thanh niên xung phong - Ảnh 2.

Ông Chung Cường Sanh trong căn nhà vừa được sửa chữa

"Sau khi xuất ngũ, tôi quay về gia đình và xây dựng cuộc sống riêng. Dù hoàn cảnh gia đình tôi đối mặt với không ít khó khăn, vất vả nhưng tình anh em, đồng chí, đồng đội TNXP vẫn luôn ở đó, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau vươn lên" - ông Sanh xúc động.

TIN LIÊN QUAN

Căn nhà nhỏ là nơi che nắng, che mưa cho hơn 10 thành viên gia đình ông Sanh. Trải qua thời gian sử dụng, căn nhà dần xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn. 

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã vận động các tổ chức hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại căn nhà. Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, căn nhà đã hoàn thành, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình ông Sanh. 

"Tôi thực sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. Căn nhà mới này là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình tôi" - ông Sanh nghẹn ngào.

Trân trọng nghĩa tình đồng đội

Những năm tháng tuổi trẻ của ông Nguyễn Ngọc Trinh (cựu Thanh niên xung phong TPHCM) gắn liền với những nông trường cao su, cà phê bạt ngàn. Sau khi xuất ngũ, ông chọn công việc chạy xe ôm để mưu sinh. Chiếc xe cũ nát sau thời gian dài sử dụng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập của ông.

Chiều 11-3, ông Trinh đón nhận niềm vui lớn khi được Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trao tặng chiếc xe gắn máy mới. "Chạy chiếc xe mới sẽ an toàn hơn cho tôi và khách. Chiếc xe sẽ giúp tôi có nhiều khách hơn, thu nhập tốt hơn" - ông phấn khởi.

Chiếc xe gắn máy mới của ông Trinh được trao tại Hội nghị tổng kết hoạt động nghĩa tình đồng đội nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM. 

Ấm tình đồng đội Thanh niên xung phong - Ảnh 3.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trao tặng sổ tiết kiệm đến các cựu Thanh niên xung phong

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM - cho biết hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, đơn vị đã tổ chức chăm lo cho các gia đình chính sách Thanh niên xung phong, cựu Thanh niên xung phong, viên chức, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng bảo trợ các chương trình, kế hoạch phong trào vì nghĩa tình đồng đội, vì mục đích xã hội, từ thiện.

Ấm tình đồng đội Thanh niên xung phong - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Trinh bên cạnh chiếc xe gắn máy mới vừa được trao tặng

Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, các phần quà không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự gửi gắm tình đồng đội Thanh niên xung phong. Đây còn là sự khẳng định Thanh niên xung phong Thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ và đồng hành cùng cựu Thanh niên xung phong và viên chức, người lao động, các đối tượng bảo trợ xã hội trong cuộc sống.

"Dù nguồn lực còn hạn chế, chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả các đối tượng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực, quan tâm, chăm lo ngày càng tốt hơn trong thời gian tới" - ông Triệu Đỗ Hồng Phước nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như xây nhà tình thương, trao tặng phương tiện sinh kế, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết... Bên cạnh đó, trao tặng 200 phần quà cho cựu Thanh niên xung phong và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước và xã Bình Khánh (TPHCM).Tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ và thực hiện bảo trợ các chương trình, kế hoạch vì nghĩa tình đồng đội, vì mục đích xã hội từ thiện là 944.600.000 đồng.


Tin liên quan

Phát huy truyền thống yêu nước, xung kích, tình nguyện của lực lượng Thanh niên Xung phong

Phát huy truyền thống yêu nước, xung kích, tình nguyện của lực lượng Thanh niên Xung phong

(NLĐO) - Trải qua 30 năm, các thế hệ CBVC-NLĐ của Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân đã kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích, tình nguyện của tổ chức TNXP TP HCM

Tưởng nhớ 99 liệt sĩ thanh niên xung phong ngã xuống chiến trường biên giới Tây Nam

(NLĐO) - Để tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong, Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM đã chọn ngày 22-7 làm ngày giỗ hằng năm

Sôi nổi Hội thi tìm hiểu lịch sử Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM

(NLĐO) - Hội thi nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, viên chức và người lao động về quá trình xây dựng và phát triển trong 46 năm qua của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, đơn vị hai lần vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

TPHCM thanh niên xung phong thanh niên đồng đội xung phong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo