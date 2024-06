Ấm tình quân dân

Cuối tháng 6-2024, trong không khí khẩn trương, tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi, ngư dân phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn khởi khi được đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, do đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên.



Đồng hành với ngư dân

Trong không khí ấm cúng, đại tá Lê Văn Tú cùng cán bộ, chiến sĩ đã trao tặng ngư dân cờ Tổ quốc cùng các phần quà thiết thực như thuốc, kẹo, bánh, sữa... Bà con ngư dân vui vẻ trò chuyện với chiến sĩ càng khiến tình cảm quân dân trở nên gần gũi, gắn bó hơn.

"Xin chúc bà con ra khơi an toàn, tôm cá đầy khoang. Đặc biệt, khi hành nghề trên biển, bà con cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, góp phần cùng lực lượng cảnh sát biển bảo đảm an ninh, an toàn tuyến biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - đại tá Lê Văn Tú động viên, nhắn nhủ đến ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, tặng quà ngư dân TP Vũng Tàu .Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc mới để chuẩn bị thay cho lá cờ đã phai màu sau những chuyến đi biển, ngư dân Nguyễn Văn Nam (ngụ phường 5, TP Vũng Tàu) bày tỏ: "Đây là nguồn động viên, khích lệ quý báu. Không chỉ những phần quà, các kiến thức pháp luật về đánh bắt hải sản được tuyên truyền cũng là hành trang để chúng tôi vững tin hơn trên biển".

Theo đại tá Lê Văn Tú, đây là một trong nhiều các hoạt động của chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện trong những năm qua. Các chương trình được đơn vị linh động tổ chức phù hợp với điều kiện, đặc điểm ở mỗi địa phương, mỗi thời điểm bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực đến với người dân.

Đơn vị còn chú trọng thực hiện các cuộc vận động, chương trình, hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Điển hình như thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; lồng ghép tuyên truyền trực quan, sinh động về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển, phòng chống IUU; các cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Xây dựng lực lượng tinh nhuệ

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đánh giá công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của vùng được triển khai đồng bộ, toàn diện, trở thành phong trào hành động cách mạng tích cực, sôi nổi, tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Giai đoạn 2019 - 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hướng hoạt động thi đua vào việc quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có ý chí, niềm tin, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, các biện pháp đồng bộ, phong trào TĐQT tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đạt được nhiều kết quả quan trọng, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, đặc biệt lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng lực lượng cảnh sát biển "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" làm mục tiêu chính trong huấn luyện.

"Chúng tôi gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện tốt 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân theo Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương và thực hiện tinh thần 7 dám; qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra" - đại tá Cao Xuân Quận nhấn mạnh.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác thi đua khen thưởng. Song song đó, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" và tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Toàn vùng quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu thi đua nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Từ phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương. Đã có 444 tập thể và 1.730 lượt cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được các cấp khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua và các hoạt động của đơn vị.