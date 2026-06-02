Amazon ra mắt AI giúp nhà bán hàng chọn sản phẩm bán chạy tiềm năng chỉ trong 5 phút

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - AI của Amazon giúp nhà bán hàng chọn sản phẩm tiềm năng trong 5 phút, rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu thị trường.

Chiều 2-6, tại TPHCM, Amazon Global Selling tổ chức Hội nghị Xuất khẩu qua thương mại điện tử Việt Nam 2026 với chủ đề "Sẵn sàng cất cánh - Tăng trưởng toàn cầu".

Tại sự kiện, Amazon ra mắt loạt công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế. 

Ông Trịnh Khắc Toàn, Giám đốc Phát triển nhà bán hàng khu vực miền Bắc của Amazon Global Selling, giới thiệu công cụ AI hỗ trợ nhà bán hàng lựa chọn sản phẩm.

Theo ông Toàn, khi đăng ký tài khoản bán hàng chuyên nghiệp, nhà bán hàng có thể sử dụng "Trình khám phá cơ hội" (Opportunity Explorer) được tích hợp AI để có cái nhìn tổng quan về thị trường trước khi bắt đầu kinh doanh.

Chỉ trong khoảng 5 phút, công cụ này có thể gợi ý những sản phẩm tiềm năng thay vì người bán phải mất nhiều ngày nghiên cứu thủ công. Hệ thống đồng thời phân tích mức giá phù hợp cho từng thị trường, đánh giá mức độ cạnh tranh của từng phân khúc và dự báo khả năng thành công của sản phẩm trên sàn.

Amazon ra mắt AI giúp chọn sản phẩm bán chạy chỉ trong 5 phút - Ảnh 1.

Ông Trịnh Khắc Toàn trình bày tại sự kiện

Theo ông Toàn, lựa chọn đúng sản phẩm là bước khởi đầu quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh trên Amazon.

Sản phẩm được lựa chọn cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng tại thị trường mục tiêu, dựa trên thói quen tiêu dùng và đặc điểm của người mua, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm bán hàng tại thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, ông Toàn lưu ý doanh nghiệp cần thực hiện các bước tiếp theo như đăng ký thương hiệu quốc tế, xây dựng kế hoạch kinh doanh và tối ưu hoạt động vận hành.

Tại sự kiện, Amazon cũng công bố các gói ưu đãi dành cho những nhà bán hàng bắt đầu kinh doanh trên nền tảng trong năm 2026.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được hoàn tiền 10% trên 50.000 USD doanh số đầu tiên và hoàn 5% trên 950.000 USD doanh số tiếp theo. 

Nếu đạt mốc 1 triệu USD doanh số, nhà bán hàng có thể nhận tổng mức hoàn tiền lên tới 52.500 USD.

Ngoài ra, Amazon còn có hỗ trợ về chi phí vận hành và quảng cáo.

Để được hưởng các chương trình ưu đãi này, nhà bán hàng phải đáp ứng 3 điều kiện: bắt đầu kinh doanh trong năm 2026, đăng ký tài khoản bán hàng chuyên nghiệp và hoàn tất thủ tục đăng ký thương hiệu.

