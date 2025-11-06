HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ấn Độ đẩy mạnh công nghệ sâu

Hoàng Phương

Hãng chip NVIDIA (Mỹ) sẽ hỗ trợ đào tạo và cố vấn cho các công ty khởi nghiệp mới nổi về công nghệ sâu tại Ấn Độ.

Thông tin này được công bố sau khi NVIDIA hôm 4-11 gia nhập Liên minh Công nghệ sâu Ấn Độ (IDTA) với tư cách thành viên sáng lập nhưng chưa công bố thông tin về khoản đầu tư tài chính cụ thể, thời gian thực hiện hoặc mục tiêu đào tạo.

Các công ty khởi nghiệp công nghệ sâu là thuật ngữ chung chỉ các công ty mới nổi trong lĩnh vực bán dẫn, không gian, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, robot và năng lượng. Các chuyên gia cho rằng việc đầu tư mạnh vào công nghệ sâu là cần thiết để xây dựng các công nghệ cốt lõi như chip và AI, qua đó bảo đảm độc lập kinh tế và chiến lược.

Theo đài CNBC, các thành viên IDTA cam kết đầu tư 2 tỉ USD vào các công ty công nghệ sâu kể từ khi liên minh này ra đời hồi tháng 9. Ông Sriram Viswanathan, thành viên sáng lập Hội đồng điều hành IDTA, nhận định kiến thức và kinh nghiệm của NVIDIA về các hệ thống AI, phần mềm và xây dựng hệ sinh thái sẽ mang lại lợi ích cho mạng lưới nhà đầu tư và doanh nhân của Ấn Độ. 

Cũng theo ông Viswanathan, tốc độ đổi mới sáng tạo tại Ấn Độ đang gia tăng nhanh chóng và trong vòng 5 năm tới, có thể xuất hiện một số lượng đáng kể các công ty công nghệ sâu nổi bật của nước này.

Ấn Độ đẩy mạnh công nghệ sâu - Ảnh 1.

Microsoft hồi đầu năm nay công bố kế hoạch trang bị kỹ năng về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo cho 10 triệu người tại Ấn Độ vào năm 2030. Ảnh: Microsoft

NVIDIA có bước đi trên vào thời điểm sự quan tâm toàn cầu đối với thị trường AI của Ấn Độ đang tăng mạnh. Công ty OpenAI (Mỹ) xem Ấn Độ là thị trường người dùng lớn thứ hai của mình. Trong khi đó, Google gần đây cam kết đầu tư 15 tỉ USD để xây dựng một trung tâm AI tại TP Visakhapatnam ở miền Nam Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cũng đang tích cực thúc đẩy lĩnh vực công nghệ sâu thông qua các sáng kiến lớn, bao gồm lập một quỹ 11,2 tỉ USD nhằm vào doanh nghiệp công nghệ sâu. Vào đầu tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về AI vào tháng 2-2026. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, các nhà hoạch định chính sách cấp cao, cùng các lãnh đạo doanh nghiệp.

Giới chức Ấn Độ cho biết sự kiện trên thể hiện cam kết của nước này trong việc đưa AI trở nên dễ tiếp cận và mang lại lợi ích cho cộng đồng, cũng như phù hợp với tầm nhìn của Thủ tướng Modi về việc sử dụng công nghệ để phục vụ mọi tầng lớp trong xã hội. Cụ thể, sự kiện sẽ tập trung khai thác AI để giải quyết các thách thức thực tế trong những lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và quản trị.

Tin liên quan

Mỹ khoe có công nghệ "thao túng thời gian và không gian"

Mỹ khoe có công nghệ "thao túng thời gian và không gian"

(NLĐO) - Giám đốc Văn phòng Chính sách khoa học và công nghệ Nhà Trắng cho rằng Mỹ đang bước vào "Thời đại hoàng kim mới".

Bước tiến trong công nghệ robot "lai sinh học"

Một nhóm nghiên cứu từ ĐH Tokyo và ĐH Waseda vừa phát triển thành công bàn tay robot "lai sinh học", bao gồm các bộ phận được làm từ mô người được nuôi cấy.

10 xu hướng công nghệ đình đám trong năm 2025

(NLĐO) - Khi công nghệ tiếp tục phát triển với tốc độ chưa từng có, năm 2025 hứa hẹn mang đến những đổi mới giúp tái định hình các ngành công nghiệp.

công nghệ sâu trí tuệ nhân tạo Ấn Độ Nvidia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo