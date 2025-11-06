Ấn Độ đẩy mạnh công nghệ sâu

Thông tin này được công bố sau khi NVIDIA hôm 4-11 gia nhập Liên minh Công nghệ sâu Ấn Độ (IDTA) với tư cách thành viên sáng lập nhưng chưa công bố thông tin về khoản đầu tư tài chính cụ thể, thời gian thực hiện hoặc mục tiêu đào tạo.

Các công ty khởi nghiệp công nghệ sâu là thuật ngữ chung chỉ các công ty mới nổi trong lĩnh vực bán dẫn, không gian, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, robot và năng lượng. Các chuyên gia cho rằng việc đầu tư mạnh vào công nghệ sâu là cần thiết để xây dựng các công nghệ cốt lõi như chip và AI, qua đó bảo đảm độc lập kinh tế và chiến lược.

Theo đài CNBC, các thành viên IDTA cam kết đầu tư 2 tỉ USD vào các công ty công nghệ sâu kể từ khi liên minh này ra đời hồi tháng 9. Ông Sriram Viswanathan, thành viên sáng lập Hội đồng điều hành IDTA, nhận định kiến thức và kinh nghiệm của NVIDIA về các hệ thống AI, phần mềm và xây dựng hệ sinh thái sẽ mang lại lợi ích cho mạng lưới nhà đầu tư và doanh nhân của Ấn Độ.

Cũng theo ông Viswanathan, tốc độ đổi mới sáng tạo tại Ấn Độ đang gia tăng nhanh chóng và trong vòng 5 năm tới, có thể xuất hiện một số lượng đáng kể các công ty công nghệ sâu nổi bật của nước này.

Microsoft hồi đầu năm nay công bố kế hoạch trang bị kỹ năng về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo cho 10 triệu người tại Ấn Độ vào năm 2030. Ảnh: Microsoft

NVIDIA có bước đi trên vào thời điểm sự quan tâm toàn cầu đối với thị trường AI của Ấn Độ đang tăng mạnh. Công ty OpenAI (Mỹ) xem Ấn Độ là thị trường người dùng lớn thứ hai của mình. Trong khi đó, Google gần đây cam kết đầu tư 15 tỉ USD để xây dựng một trung tâm AI tại TP Visakhapatnam ở miền Nam Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cũng đang tích cực thúc đẩy lĩnh vực công nghệ sâu thông qua các sáng kiến lớn, bao gồm lập một quỹ 11,2 tỉ USD nhằm vào doanh nghiệp công nghệ sâu. Vào đầu tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về AI vào tháng 2-2026. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, các nhà hoạch định chính sách cấp cao, cùng các lãnh đạo doanh nghiệp.

Giới chức Ấn Độ cho biết sự kiện trên thể hiện cam kết của nước này trong việc đưa AI trở nên dễ tiếp cận và mang lại lợi ích cho cộng đồng, cũng như phù hợp với tầm nhìn của Thủ tướng Modi về việc sử dụng công nghệ để phục vụ mọi tầng lớp trong xã hội. Cụ thể, sự kiện sẽ tập trung khai thác AI để giải quyết các thách thức thực tế trong những lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và quản trị.