Quốc tế

Mỹ - Anh công bố thỏa thuận công nghệ

Xuân Mai

Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm Anh từ ngày 16 đến 18-9 với tâm điểm là việc ký kết các thỏa thuận đầu tư và củng cố quan hệ song phương.

Theo hãng tin AP, ông Donald Trump được Vua Charles III tiếp đón trong ngày 17-9.

Một ngày sau đó, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh Keir Starmer gặp nhau để thảo luận về các vấn đề địa chính trị. Một nội dung quan trọng là hiện thực hóa các cam kết trong thỏa thuận thương mại được hai nước ký kết hồi tháng 5. 

Giới phân tích nhận định thỏa thuận này vẫn chưa hoàn chỉnh và vẫn còn một số phần quan trọng cần được bổ sung, nổi bật là mức thuế 25% đối với thép và nhôm xuất khẩu từ Anh sang Mỹ. Anh mong muốn mức thuế 25% này được giảm xuống 0%.

Mỹ - Anh công bố thỏa thuận công nghệ - Ảnh 1.

Vua Charles III và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón ở Lâu đài Windsor hôm 17-9Ảnh: AP

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã công bố thỏa thuận công nghệ, theo đó tập trung vào những công nghệ đang phát triển nhanh nhất như trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử và hạt nhân. Cụ thể, Anh và Mỹ sẽ cùng huy động nguồn lực và chuyên môn để thúc đẩy phát triển các công nghệ mới nổi. Điều này bao gồm việc hợp tác phát triển máy tính lượng tử và đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ này trong các lĩnh vực như y tế, quốc phòng và tài chính.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt nói trên được công bố trong bối cảnh các hãng công nghệ và AI hàng đầu của Mỹ cam kết đầu tư tổng cộng 42,3 tỉ USD để thúc đẩy cơ sở hạ tầng AI và công nghệ tiên tiến của Anh, từ các trung tâm dữ liệu đến chip máy tính. Theo đài CNBC, trong số những công ty ký kết thỏa thuận với Anh có BlackRock, Blackstone, Alphabet (công ty mẹ của Google)… 

Một loạt thỏa thuận năng lượng cũng được công bố, với Anh tuyên bố hai nước bước vào một "kỷ nguyên vàng" trong các mối quan hệ hợp tác năng lượng mới, trong đó có năng lượng hạt nhân.

