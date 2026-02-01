HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Ấn Độ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam bảo tồn Mỹ Sơn

Trần Thường

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran cho biết sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc phục hồi, bảo tồn Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa - vào ngày 31-1 đã đến thăm và làm việc tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng).

Ấn Độ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam bảo tồn Mỹ Sơn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chào đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Ảnh: BQL Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Tiếp đoàn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời cảm ơn tới Thứ trưởng Periasamy Kumaran và Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa vì sự quan tâm, hỗ trợ dành cho Đà Nẵng trong thời gian qua.

Đặc biệt, Đại sứ quán Ấn Độ đã đóng vai trò kết nối để Chính phủ Ấn Độ tài trợ các dự án ODA trùng tu di tích tháp Chăm tại Mỹ Sơn, dự án Phật viện Đồng Dương, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại thành phố.

Theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, sau hợp nhất, thành phố sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển như hệ thống 2 sân bay quốc tế, 4 cảng biển, 2 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản tư liệu và 1 khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Ấn Độ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam bảo tồn Mỹ Sơn - Ảnh 2.

Ấn Độ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam bảo tồn Mỹ Sơn - Ảnh 3.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: BQL Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế mở và nhiều khu công nghiệp trọng điểm. Thành phố hiện được Trung ương cho phép áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phía Ấn Độ, nhất là trong công tác bảo tồn, trùng tu nhóm tháp A' Khu đền tháp Mỹ Sơn; xây dựng trung tâm trưng bày hiện vật và kết quả nghiên cứu từ các dự án bảo tồn nhóm A, H, K giai đoạn 2017 - 2022 và nhóm E, F giai đoạn 2024 - 2029.

Đồng thời, đề xuất phía Ấn Độ hỗ trợ 100% vốn cho Dự án nghiên cứu trùng tu và phát huy giá trị Khu di tích Phật viện Đồng Dương theo biên bản ký kết giữa hai Chính phủ năm 2020; giao Cơ quan Khảo sát khảo cổ học Ấn Độ triển khai khai quật tổng thể khu di tích.

Ấn Độ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam bảo tồn Mỹ Sơn - Ảnh 4.

Ấn Độ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam bảo tồn Mỹ Sơn - Ảnh 5.

Đoàn công tác khảo sát, chụp hình lưu niệm tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: BQL Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Ngoài ra, Đà Nẵng mong muốn sớm khai trương đường bay thẳng kết nối với Ấn Độ thông qua hãng hàng không Indigo, qua đó thu hút du khách Ấn Độ đến với thành phố và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran cho biết năm 2026 đánh dấu 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức tại Việt Nam.

Hiện kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Ấn Độ đạt hơn 16 tỉ USD, hợp tác quốc phòng được triển khai hiệu quả, trong đó có các dự án bảo tồn di tích tại Mỹ Sơn.

Thứ trưởng Periasamy Kumaran khẳng định Ấn Độ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, quốc phòng, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, kết nối hạ tầng giao thông – cảng biển và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng thời, Ấn Độ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc phục hồi, bảo tồn Khu đền tháp Mỹ Sơn; đối với đề xuất trùng tu nhóm tháp A', phía Ấn Độ sẽ báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, bổ sung vào các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

đại sứ quán Bộ Ngoại giao Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Đà Nẵng
    Thông báo