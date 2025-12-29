HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Tr.Thường

(NLĐO) - Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn, được bổ nhiệm làm giám đốc

Sáng 29-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đối với ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khiết làm Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Công Khiết

Ông Nguyễn Công Khiết (SN 1972, quê xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) có trình độ thạc sĩ Quản lý công; đại học chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng và đại học ngoại ngữ (tiếng Anh).

Ông được tuyển dụng và công tác tại Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn từ năm 1998 đến nay, gắn bó lâu dài với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trước ngày 1-7, ông Nguyễn Công Khiết giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn. Từ ngày 1-7 đến nay, ông đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Khu đền tháp Mỹ Sơn là một trong hai Di sản văn hóa thế giới trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước thời điểm sáp nhập tỉnh, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Duy Xuyên (cũ). Từ ngày 1-7, đơn vị này chính thức chuyển về trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng.

Cùng với phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được đánh giá là điển hình trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Ước tính trong năm 2025, Mỹ Sơn đón khoảng 438.000 lượt khách tham quan, trong đó hơn 90% là khách quốc tế.

Tin liên quan

Mỹ Sơn hút khách nhờ điều này

Mỹ Sơn hút khách nhờ điều này

(NLĐO) – Năm 2025, tổng lượt khách tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ước đạt hơn 438.000 lượt, trong đó khách quốc tế chiếm gần 91%.

Bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học tại Mỹ Sơn

(NLĐO) - Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ứng dụng khoa học – công nghệ vào quản lý tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học.

Cận cảnh “con đường thiêng” đầy bí ẩn ở Mỹ Sơn

(NLĐO) - Có nhiều giả thuyết về "con đường thiêng" vừa được phát hiện tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng di sản Mỹ Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo