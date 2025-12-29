Sáng 29-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đối với ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Công Khiết

Ông Nguyễn Công Khiết (SN 1972, quê xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) có trình độ thạc sĩ Quản lý công; đại học chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng và đại học ngoại ngữ (tiếng Anh).

Ông được tuyển dụng và công tác tại Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn từ năm 1998 đến nay, gắn bó lâu dài với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trước ngày 1-7, ông Nguyễn Công Khiết giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn. Từ ngày 1-7 đến nay, ông đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Khu đền tháp Mỹ Sơn là một trong hai Di sản văn hóa thế giới trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trước thời điểm sáp nhập tỉnh, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Duy Xuyên (cũ). Từ ngày 1-7, đơn vị này chính thức chuyển về trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng.

Cùng với phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được đánh giá là điển hình trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Ước tính trong năm 2025, Mỹ Sơn đón khoảng 438.000 lượt khách tham quan, trong đó hơn 90% là khách quốc tế.