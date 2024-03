Ấn Độ sắp bước vào bầu cử quy mô lớn

Cụ thể, 7 giai đoạn này lần lượt diễn ra vào các ngày 19-4, 26-4, 7-5, 13-5, 20-5, 25-5 và 1-6. Kết quả dự kiến được công bố ngày 4-6.



Ủy ban Bầu cử Ấn Độ hôm 16-3 đã cung cấp thông tin trên tại cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi, đồng thời cho biết khoảng 968 triệu cử tri nước này có đủ tư cách bỏ phiếu. Theo đài Al Jazeera, con số này nhiều hơn tổng dân số của Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu.

Hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu sẽ được vận hành bởi 15 triệu nhân viên. Các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 543/545 thành viên Hạ viện. Hai ghế còn lại dành cho cộng đồng Anh - Ấn, được tổng thống chỉ định. Ngoài ra, cuộc bầu cử hội đồng lập pháp các bang Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha và Sikkim sẽ diễn ra cùng với bầu cử quốc hội.

Cuộc họp báo của Ủy ban Bầu cử Ấn Độ tại thủ đô New Delhi hôm 16-3 Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Narendra Modi, người của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Ông đặt mục tiêu BJP giành được 370 ghế của Hạ viện trong cuộc bầu cử năm nay.

Còn với Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) do BJP đứng đầu, mục tiêu đề ra là hơn 400 ghế. Đối thủ của BJP và NDA là Liên minh Phát triển toàn diện quốc gia Ấn Độ (INDIA) do Đảng Quốc đại (INC) đứng đầu. INDIA ra đời năm 2023 và hiện gặp khó trong việc đoàn kết trong lần đối đầu NDA sắp tới.

Trong cuộc bầu cử năm 2019, BJP giành được 303 ghế Hạ viện, một con số cao kỷ lục của đảng được thành lập vào năm 1980 này. Với NDA, con số này là 353 ghế. Trong khi đó, INC chỉ giành được 52 ghế. Nếu tính luôn cả các đối tác của INC thì con số này là 91.

Một số chuyên gia cho biết lý do chính khiến cuộc bầu cử kéo dài nhiều giai đoạn là việc triển khai lực lượng an ninh khổng lồ để bảo đảm an toàn và ngăn chặn gian lận cho sự kiện. Ông Rajiv Kumar, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, ngày 16-3 cũng nhấn mạnh nỗ lực chống bạo lực trong tiến trình bầu cử, như triển khai máy bay không người lái giám sát khu vực biên giới.

Ngoài ra, ông N Bhaskara Rao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông (trụ sở ở New Delhi), cho đài Al Jazeera biết trong cuộc bầu cử sắp tới, các đảng và ứng viên ước tính chi hơn 14,4 tỉ USD trong nỗ lực thu hút cử tri. Con số này cao gấp đôi số tiền chi cho cuộc bầu cử năm 2019 (7,2 tỉ USD).