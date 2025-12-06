Ăn gì để chống lại việc dễ bị cảm cúm?

Theo News Medical, một thí nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia (Mỹ) cho thấy việc thiếu sắt trong chế độ ăn uống có thể ngăn chặn các tế bào miễn dịch trong phổi sản xuất một loại protein quan trọng mỗi khi bị cảm cúm hay mắc các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp khác.



Điều này ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng của các tế bào T nhớ đối với mầm bệnh trong tương lai, khiến bạn dễ mắc đi mắc lại một bệnh trong thời gian ngắn.

Một số thực phẩm giàu sắt, có thể hỗ trợ bạn chống lại cảm cúm - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Tế bào T nhớ là một loại tế bào miễn dịch có nhiệm vụ ghi nhớ những đợt bệnh mà bạn mắc phải - từ cảm cúm cho đến các bệnh nặng hơn - để tạo ra khả năng đề kháng trước mầm bệnh đó ít nhất là trong một thời gian.

Nhờ có chúng, chúng ta ít khi bị tái nhiễm một bệnh nào đó trong thời gian ngắn, ví dụ cảm, cúm, COVID-19...

Nhóm nghiên cứu Mỹ đã thực hiện một thí nghiệm trên chuột. Các con chuột được phân ra thành 2 nhóm dựa trên mức độ sắt tiêu thụ trong chế độ ăn.

Khi bị mắc bệnh cúm, chuột thiếu sắt bị sụt cân nhiều hơn và hồi phục chậm hơn sau khi đã khỏi bệnh.

Về khả năng đáp ứng tế bào T, chuột thiếu sắt vẫn tạo ra được đáp ứng tế bào T đặc hiệu với kháng nguyên cúm - tức một loại tế bào T nhớ - nhưng chức năng bị suy giảm.

Khiếm khuyết này vẫn tồn tại ngay cả sau khi nồng độ sắt trong máu được phục hồi, cho thấy thiếu sắt không chỉ khiến việc loại bỏ các căn bệnh truyền nhiễm trở nên khó khăn hơn mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến cách hệ miễn dịch phản ứng với các mối đe dọa virus trong tương lai.

Trong bài công bố trên tạp chí The Journal of Immunology, các tác giả nhấn mạnh rằng phát hiện này cho thấy chúng ta không chỉ cần bảo đảm lượng sắt đủ trong các bữa ăn, mà còn nên đặc biệt lưu tâm nếu đang chăm sóc trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên, vì việc thiếu sắt có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức đề kháng.

Nguồn sắt trong thực phẩm rất đa dạng, theo Healthline và Medical News Today. Đối với thực phẩm động vật, sắt có nhiều trong gan và một số nội tạng như thận, tim...; hải sản (hàu, trai, sò, tôm...); thịt đỏ (bò nạc, heo nạc, cừu...)...

Đối với nguồn thực vật, sắt hiện diện nhiều trong các loại đậu và hạt, rau màu xanh lá đậm, chocolate đen, ngũ cốc tăng cường sắt... Mặc dù vậy, sắt trong thực vật (sắt non-heme) khó hấp thu hơn nguồn động vật, cần bảo đảm nạp đủ vitamin C để hỗ trợ hấp thu.