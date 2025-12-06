HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn gì để chống lại việc dễ bị cảm cúm?

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy việc ăn quá ít một số món có thể khiến bạn dễ bị cảm cúm và các bệnh đường hô hấp khác hơn mọi người.

Theo News Medical, một thí nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia (Mỹ) cho thấy việc thiếu sắt trong chế độ ăn uống có thể ngăn chặn các tế bào miễn dịch trong phổi sản xuất một loại protein quan trọng mỗi khi bị cảm cúm hay mắc các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp khác.

Điều này ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng của các tế bào T nhớ đối với mầm bệnh trong tương lai, khiến bạn dễ mắc đi mắc lại một bệnh trong thời gian ngắn.

Ăn gì để chống lại việc dễ bị cảm cúm? - Ảnh 1.

Một số thực phẩm giàu sắt, có thể hỗ trợ bạn chống lại cảm cúm - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Tế bào T nhớ là một loại tế bào miễn dịch có nhiệm vụ ghi nhớ những đợt bệnh mà bạn mắc phải - từ cảm cúm cho đến các bệnh nặng hơn - để tạo ra khả năng đề kháng trước mầm bệnh đó ít nhất là trong một thời gian.

Nhờ có chúng, chúng ta ít khi bị tái nhiễm một bệnh nào đó trong thời gian ngắn, ví dụ cảm, cúm, COVID-19...

Nhóm nghiên cứu Mỹ đã thực hiện một thí nghiệm trên chuột. Các con chuột được phân ra thành 2 nhóm dựa trên mức độ sắt tiêu thụ trong chế độ ăn.

Khi bị mắc bệnh cúm, chuột thiếu sắt bị sụt cân nhiều hơn và hồi phục chậm hơn sau khi đã khỏi bệnh.

Về khả năng đáp ứng tế bào T, chuột thiếu sắt vẫn tạo ra được đáp ứng tế bào T đặc hiệu với kháng nguyên cúm - tức một loại tế bào T nhớ - nhưng chức năng bị suy giảm.

Khiếm khuyết này vẫn tồn tại ngay cả sau khi nồng độ sắt trong máu được phục hồi, cho thấy thiếu sắt không chỉ khiến việc loại bỏ các căn bệnh truyền nhiễm trở nên khó khăn hơn mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến cách hệ miễn dịch phản ứng với các mối đe dọa virus trong tương lai.

Trong bài công bố trên tạp chí The Journal of Immunology, các tác giả nhấn mạnh rằng phát hiện này cho thấy chúng ta không chỉ cần bảo đảm lượng sắt đủ trong các bữa ăn, mà còn nên đặc biệt lưu tâm nếu đang chăm sóc trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên, vì việc thiếu sắt có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức đề kháng.

Nguồn sắt trong thực phẩm rất đa dạng, theo HealthlineMedical News Today. Đối với thực phẩm động vật, sắt có nhiều trong gan và một số nội tạng như thận, tim...; hải sản (hàu, trai, sò, tôm...); thịt đỏ (bò nạc, heo nạc, cừu...)...

Đối với nguồn thực vật, sắt hiện diện nhiều trong các loại đậu và hạt, rau màu xanh lá đậm, chocolate đen, ngũ cốc tăng cường sắt... Mặc dù vậy, sắt trong thực vật (sắt non-heme) khó hấp thu hơn nguồn động vật, cần bảo đảm nạp đủ vitamin C để hỗ trợ hấp thu.

Tin liên quan

"Nạp" đủ sắt, một loại ung thư phổ biến lui bước

"Nạp" đủ sắt, một loại ung thư phổ biến lui bước

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên gần 110.000 người cho thấy chế độ ăn uống đủ sắt làm giảm nguy cơ mắc loại ung thư chết người hàng thứ 2 thế giới.

Nghiên cứu Havard: "Quá liều" món ăn giàu sắt này, dễ tiểu đường

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã tìm hiểu mối quan hệ giữa bệnh tiểu đường type 2 và một trong 2 nhóm sắt phổ biến từ thực phẩm.

Xác định chất chống bệnh cúm thần kỳ trong món nấm

(NLĐO) - Một thứ "thần dược sức khỏe" hiện diện trong tất cả các loại nấm có thể đem lại lợi ích đặc biệt trong mùa bệnh cúm.

thiếu máu hệ miễn dịch cảm cúm tăng cường đề kháng thiếu sắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo