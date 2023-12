An Giang không thể hỗ trợ cát san lấp cho dự án đường Vành đai 3

Ngày 7-12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã ký văn bản gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc cung ứng cát san lấp phục vụ dự án đường Vành đai 3, TP HCM.

An Giang không còn khả năng hỗ trợ cát cho các dự án ngoài cơ chế đặc thù.

Theo đó, dự án đường Vành đai 3, TP HCM không nằm trong danh mục các công trình áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh An Giang cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 – 2020.

Khai thác cát ĐBSCL theo hướng bền vững Kết quả nghiên cứu của các tổ chức quốc tế cho thấy trữ lượng cát ở đáy sông ĐBSCL hiện dao dộng từ 367 - 550 triệu m3. Nếu giữ nguyên tốc độ khai thác như hiện tại, trữ lượng cát ở ĐBSCL sẽ cạn kiệt trong khoảng 10 năm tới

"Hiện nay, nguồn cát trên địa bàn tỉnh An Giang đều đã huy động phân bổ cho các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL. Trong đó, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang là 9,321 triệu m3, qua địa bàn Hậu Giang và TP Cần Thơ là 7,5 triệu m3, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau là 7 triệu m3 và các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025" – văn bản có đoạn nêu.

UBND tỉnh An Giang cũng lí giải, đối với những mỏ cát đề xuất cung cấp của UBND TP HCM cho dự án đường Vành đai 3, như: Mỏ cát trên sông Hậu (đoạn xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân) do Công ty TNHH TM Tân Hồng khai thác, trữ lượng khoảng 1.112.460 m3, đã phân bổ hết cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang và các công trình trong tỉnh An Giang.

Khu mỏ cát trên sông Hậu (đoạn huyện Châu Phú và Phú Tân) đã được tỉnh An Giang phân bổ hết.

Còn khu vực cát thu hồi từ dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Vàm Nao tỉnh An Giang, trữ lượng khoảng 3.461.000 m3, đã phân bổ 3.000.000 m3 cho Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, khối lượng còn lại cung cấp cho các công trình trong tỉnh An Giang.

"Do vậy, việc hỗ trợ nguồn cát cho dự án đường Vành đai 3, TP HCM là rất khó khăn vì tỉnh An Giang không còn khả năng hỗ trợ" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định phê duyệt trữ lượng hơn 1,4 triệu m3 cát san lấp thuộc mỏ có diện tích hơn 29 ha, trên sông Tiền (đoạn xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự) để cung cấp cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đây là mỏ cát thứ 6 trong số 7 mỏ cát được UBND tỉnh Đồng Tháp bàn giao theo cơ chế đặc thù để phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Hiện có 2 trong số 7 mỏ cát đủ hồ sơ, thủ tục khai thác theo quy định với tổng trữ lượng trên 1,4 triệu m3. Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp nêu: "Toàn bộ trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác chỉ được cung cấp cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông".