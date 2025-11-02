An Giang: Người dân bức xúc khi phí dịch vụ thoát nước chưa hợp lý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

An Giang: Người dân bức xúc khi phí dịch vụ thoát nước chưa hợp lý

Bài và ảnh: HOA NẮNG

(NLĐO) - Nhiều khu vực vùng ven sông ở An Giang chưa được đầu tư hệ thống cống thu gom nước thải nhưng người dân phải đóng phí dịch vụ thoát nước

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại một số khu vực thuộc các phường Bình Đức, Long Xuyên, Mỹ Thới của tỉnh An Giang cùng chung thắc mắc tại sao phải "gánh" thêm phí dịch vụ thoát nước trong khi hệ thống thoát nước tại đây vẫn còn chưa được đồng bộ việc đấu nối với từng hộ gia đình nên mỗi lần mưa xuống thì nước dội ngược vào nhà, gây hư hỏng tài sản.

Chưa đầu tư hệ thống cống thu gom nước thải nhưng vẫn thu phí

Đặc biệt, nhiều khu vực vùng ven sông chưa được đầu tư hệ thống cống thu gom nước thải nhưng người dân sử dụng nước sinh hoạt vẫn phải đóng phí dịch vụ thoát nước từ nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Văn Tư (ngụ khóm Bình Khánh, phường Bình Đức), nói: "Nhà tôi ở khu vực này, nước thải sinh hoạt đều chảy xuống kênh rạch. Khu vực này không có hệ thống cống thu gom và xử lý nước thải. Như vậy, liệu việc thu phí dịch vụ thoát nước là có hợp lý không?".

An Giang: Người dân bức xúc việc “gánh” phí dịch vụ thoát nước không hợp lý - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tư trình bày bức xúc

Ông Lê Nhựt, chủ một quán ăn ở phường Long Xuyên, cho biết tháng vừa qua quán ông phải đóng tiền nước 1.090.300 đồng, trong đó tiền nước là 552.000 đồng, thuế giá trị gia tăng và thuế dịch vụ là 27.619 đồng, còn tiền dịch vụ thoát nước lên đến 427.500 đồng. "Giá nước tăng mà người dân còn phải đóng thêm dịch vụ thoát nước và thuế dịch vụ thì sao chịu nổi" - ông Nhựt bức xúc nói.

Qua tìm hiểu, nhà máy xử lý nước thải tỉnh An Giang do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, được khởi công vào tháng 10-2015.

Nhà máy có công suất 30.000 m3/ngày đêm, đấu nối thu gom nước thải trực tiếp tại 2.566 hộ và đấu nối gián tiếp 213 hố ga tách dòng thu nước thải của 5.781 hộ với gần 65 km đường ống dịch vụ. Tổng vốn đầu tư là khoảng 65 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA từ Chính phủ Hàn Quốc là 46 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là hơn 19 triệu USD, do Công ty Cổ phần điện nước An Giang làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ những khu vực trung tâm mới có hệ thống thu gom nước thải, còn nhiều khu vực ven sông thì hệ thống này chưa được đầu tư. Thế nhưng, trong hóa đơn thu tiền sử dụng nước sinh hoạt đều có thêm mục "Dịch vụ thoát nước và tiền thuế GTGT dịch vụ" với số tiền hàng chục đến hàng trăm ngàn đồng.

Dùng để tái đầu tư các công trình thoát nước?

Để làm rõ thông tin, chúng tôi đến Công ty Cổ phần điện nước An Giang xin gặp lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, phía lãnh đạo công ty cử ông Lê Trọng Hiếu (chuyên viên nhà máy xử lý nước thải) và ông Tú (chuyên viên phòng quản lý khách hàng) phát ngôn với báo chí.

Ông Hiếu cho rằng việc thu hộ giá dịch vụ thoát nước thì do công ty thực hiện; còn việc kiểm tra, rà soát lại những khu vực chưa được kết nối với hệ thống thoát nước thải thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Sở Mông nghiệp – Môi trường và các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới.

An Giang: Người dân bức xúc việc “gánh” phí dịch vụ thoát nước không hợp lý - Ảnh 3.

Hóa đơn tiền nước của quán ông Nhựt tháng vừa qua

Trong khí đó, ông Nguyễn Duy - Phó chủ tịch UBND phường Long Xuyên - cho biết phần tiền dịch vụ thoát nước và khoản thuế GTGT thoát nước là khoản thu mà Công ty Cổ phần điện nước An Giang được UBND tỉnh giao thu hộ cùng hóa đơn tiền nước đối với các hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Sau đó, công ty này sẽ nộp phần dịch vụ thoát nước, thuế GTGT thoát nước vào ngân sách nhà nước để phục vụ công tác vận hành hệ thống thoát nước của phường, xã, bao gồm: hệ thống mạng lưới thoát nước mưa và chi phí vận hành hệ thống thoát nước thải, cũng như thực hiện các công trình nạo vét hệ thống kênh, mương để phục vụ việc tiêu thoát nước tốt hơn, hạn chế tình trạng ngập úng đô thị.

Số tiền thu được từ dịch vụ thoát nước được dùng để tái đầu tư các công trình thoát nước nói chung và mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống xử lý nước thải.

Cần giải thích rõ ràng

Một cựu chiến binh ở phường Long Xuyên cho biết rất nhiều lần người dân phàn nàn việc thu phí thoát nước ở những vùng ven sông, nơi chưa có hệ thống cống thu gom nước thải và xử lý nước thải.

"Mức phí dịch vụ thoát nước rất nặng. Khi thu của chục, trăm ngàn hộ thì khoản thu này lớn. Thu phí gắn liền với chất lượng dịch vụ, nơi nào có đầu tư xử lý nước thải thì thu đúng, còn không thì không thu. Người dân cần chính quyền giải thích rõ ràng" – cựu chiến binh này nói.


Tin liên quan

Vụ bé gái 6 tuổi bị bạo hành ở An Giang: Uẩn khúc 15 triệu đồng và người cha "biến mất"?

Vụ bé gái 6 tuổi bị bạo hành ở An Giang: Uẩn khúc 15 triệu đồng và người cha "biến mất"?

(NLĐO) - Clip bé gái 6 tuổi ở An Giang bị người nhận chăm sóc bạo hành gây bức xúc dư luận. Người này khai do không được trả tiền công...

Thầy giáo ở An Giang khai vào nhà nghỉ với nữ sinh để… uống rượu!

(NLĐO)- Cơ quan chức năng ở An Giang đã xác định nơi làm việc của thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Làm rõ nghi vấn một "thầy giáo ở An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ"

(NLĐO)- Mạng xã hội dậy sóng trước hình ảnh một thanh niên ở An Giang được lực lượng chức năng giải vây khỏi đám đông.

vốn vay ODA nước sinh hoạt xử lý nước thải chính phủ Hàn Quốc tỉnh an giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo