An Giang: Người dân bức xúc khi phí dịch vụ thoát nước chưa hợp lý

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại một số khu vực thuộc các phường Bình Đức, Long Xuyên, Mỹ Thới của tỉnh An Giang cùng chung thắc mắc tại sao phải "gánh" thêm phí dịch vụ thoát nước trong khi hệ thống thoát nước tại đây vẫn còn chưa được đồng bộ việc đấu nối với từng hộ gia đình nên mỗi lần mưa xuống thì nước dội ngược vào nhà, gây hư hỏng tài sản.

Chưa đầu tư hệ thống cống thu gom nước thải nhưng vẫn thu phí

Đặc biệt, nhiều khu vực vùng ven sông chưa được đầu tư hệ thống cống thu gom nước thải nhưng người dân sử dụng nước sinh hoạt vẫn phải đóng phí dịch vụ thoát nước từ nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Văn Tư (ngụ khóm Bình Khánh, phường Bình Đức), nói: "Nhà tôi ở khu vực này, nước thải sinh hoạt đều chảy xuống kênh rạch. Khu vực này không có hệ thống cống thu gom và xử lý nước thải. Như vậy, liệu việc thu phí dịch vụ thoát nước là có hợp lý không?".

Ông Nguyễn Văn Tư trình bày bức xúc

Ông Lê Nhựt, chủ một quán ăn ở phường Long Xuyên, cho biết tháng vừa qua quán ông phải đóng tiền nước 1.090.300 đồng, trong đó tiền nước là 552.000 đồng, thuế giá trị gia tăng và thuế dịch vụ là 27.619 đồng, còn tiền dịch vụ thoát nước lên đến 427.500 đồng. "Giá nước tăng mà người dân còn phải đóng thêm dịch vụ thoát nước và thuế dịch vụ thì sao chịu nổi" - ông Nhựt bức xúc nói.

Qua tìm hiểu, nhà máy xử lý nước thải tỉnh An Giang do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, được khởi công vào tháng 10-2015.

Nhà máy có công suất 30.000 m3/ngày đêm, đấu nối thu gom nước thải trực tiếp tại 2.566 hộ và đấu nối gián tiếp 213 hố ga tách dòng thu nước thải của 5.781 hộ với gần 65 km đường ống dịch vụ. Tổng vốn đầu tư là khoảng 65 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA từ Chính phủ Hàn Quốc là 46 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là hơn 19 triệu USD, do Công ty Cổ phần điện nước An Giang làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ những khu vực trung tâm mới có hệ thống thu gom nước thải, còn nhiều khu vực ven sông thì hệ thống này chưa được đầu tư. Thế nhưng, trong hóa đơn thu tiền sử dụng nước sinh hoạt đều có thêm mục "Dịch vụ thoát nước và tiền thuế GTGT dịch vụ" với số tiền hàng chục đến hàng trăm ngàn đồng.

Dùng để tái đầu tư các công trình thoát nước?

Để làm rõ thông tin, chúng tôi đến Công ty Cổ phần điện nước An Giang xin gặp lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, phía lãnh đạo công ty cử ông Lê Trọng Hiếu (chuyên viên nhà máy xử lý nước thải) và ông Tú (chuyên viên phòng quản lý khách hàng) phát ngôn với báo chí.

Ông Hiếu cho rằng việc thu hộ giá dịch vụ thoát nước thì do công ty thực hiện; còn việc kiểm tra, rà soát lại những khu vực chưa được kết nối với hệ thống thoát nước thải thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Sở Mông nghiệp – Môi trường và các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới.

Hóa đơn tiền nước của quán ông Nhựt tháng vừa qua

Trong khí đó, ông Nguyễn Duy - Phó chủ tịch UBND phường Long Xuyên - cho biết phần tiền dịch vụ thoát nước và khoản thuế GTGT thoát nước là khoản thu mà Công ty Cổ phần điện nước An Giang được UBND tỉnh giao thu hộ cùng hóa đơn tiền nước đối với các hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Sau đó, công ty này sẽ nộp phần dịch vụ thoát nước, thuế GTGT thoát nước vào ngân sách nhà nước để phục vụ công tác vận hành hệ thống thoát nước của phường, xã, bao gồm: hệ thống mạng lưới thoát nước mưa và chi phí vận hành hệ thống thoát nước thải, cũng như thực hiện các công trình nạo vét hệ thống kênh, mương để phục vụ việc tiêu thoát nước tốt hơn, hạn chế tình trạng ngập úng đô thị.

Số tiền thu được từ dịch vụ thoát nước được dùng để tái đầu tư các công trình thoát nước nói chung và mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống xử lý nước thải.

Cần giải thích rõ ràng Một cựu chiến binh ở phường Long Xuyên cho biết rất nhiều lần người dân phàn nàn việc thu phí thoát nước ở những vùng ven sông, nơi chưa có hệ thống cống thu gom nước thải và xử lý nước thải. "Mức phí dịch vụ thoát nước rất nặng. Khi thu của chục, trăm ngàn hộ thì khoản thu này lớn. Thu phí gắn liền với chất lượng dịch vụ, nơi nào có đầu tư xử lý nước thải thì thu đúng, còn không thì không thu. Người dân cần chính quyền giải thích rõ ràng" – cựu chiến binh này nói.



