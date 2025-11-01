HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Một tuyến đường trung tâm ở An Giang khiến nhiều người bất an khi qua lại

Tin - ảnh: Hoa Nắng

(NLĐO) – Lãnh đạo UBND phường Long Xuyên cho biết đã hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh An Giang cấp kinh phí để duy tu, sữa chữa tuyến đường này

Những ngày gần đây, khi di chuyển qua đường Phạm Cự Lượng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhiều người không khỏi bức xúc bởi mặt đường xuống cấp trầm trọng.

Một tuyến đường trung tâm ở An Giang đang khiến nhiều người lo sợ khi đi qua - Ảnh 1.

Một tuyến đường trung tâm ở An Giang đang khiến nhiều người lo sợ khi đi qua - Ảnh 2.

Một tuyến đường trung tâm ở An Giang đang khiến nhiều người lo sợ khi đi qua - Ảnh 3.

Đường Phạm Cự Lượng sau khi triều cường rút xuất hiện nhiều “ổ gà”, đất đá lởm chởm

Chỉ dài xấp xỉ 1 km, đường Phạm Cự Lượng sau khi triều cường rút đã xuất hiện nhiều "ổ gà", đất, đá lởm chởm. Đây là tuyến đường ở trung tâm nội ô, gần bến xe, bệnh viện, trường học… nên hàng ngày có nhiều xe cộ đi lại.

Chị Trần Kim Trang (ngụ phường Long Xuyên) cho biết do đưa con gái đi học nên chị buộc phải di chuyển qua tuyến đường này mỗi ngày.

"Khi di chuyển, tôi phải chú ý chạy xe sát rìa đường . Vậy mà có lần, mấy mẹ con tôi vẫn bị ngã xe do đất đá lởm chởm, hoặc mỗi khi mưa lớn là lạc tay lái va vào "ổ gà". Bên cạnh đó. nước thoát chậm nên sau mỗi trận mưa, tuyến đường lại xuất hiện hàng chục vũng nước, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông" - chị Trang lo ngại.

Một tuyến đường trung tâm ở An Giang đang khiến nhiều người lo sợ khi đi qua - Ảnh 4.

Đường Phạm Cự Lượng là một trong những tuyến giao thông xuống cấp nhất ở phường Long Xuyên

Người dân lưu thông qua đường Phạm Cự Lượng nhận xét đường xuống cấp quá nhanh sau khi triều cường rút. "Đường xấu, khó đi nên tôi không muốn qua lại. Thế mà ngày nào các cháu học sinh cấp 1, cấp 2 cũng phải đi qua đây. Mong chính quyền địa phương sớm sửa chữa tuyến đường này" - một người dân bày tỏ.

Một tuyến đường trung tâm ở An Giang đang khiến nhiều người lo sợ khi đi qua - Ảnh 5.

Nhiều người bất an khi di chuyển qua tuyến đường Phạm Cự Lượng

Theo ông Nguyễn Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Long Xuyên, địa phương đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh An Giang cấp kinh phí để duy tu, sữa chữa đường Phạm Cự Lượng. Sau khi được cấp vốn, chính quyền địa phương sẽ khẩn trương tiến hành nâng cấp tuyến đường này.

    Thông báo