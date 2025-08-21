HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn kẹo mang từ nước ngoài về, 2 chị em ngộ độc cần sa

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Sau khoảng 30 phút ăn kẹo, cả hai chị em cùng xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, kích động

Ngày 21-8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) cho hay nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân là chị em gồm bé gái 9 tuổi và chị 22 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

Sau khi ăn kẹo, 2 chị em đột ngột chóng mặt, hoảng loạn - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Theo BSCK1 Bùi Anh Triết, Phó trưởng Phòng Quản lý Chất lượng - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, hai bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn và dễ kích động.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa). Gia đình cho hay trước đó, túi thực phẩm do một người quen từ nước ngoài mang về gồm nhiều loại bánh kẹo, trong đó có một số viên kẹo dẻo đặt trong túi zipper không có bao bì, nhãn mác. Cả nhà cùng ăn nhưng chỉ hai chị em ăn loại kẹo này. Sau khoảng 30 phút thì 2 chị em xuất hiện tình trạng trên.

Sau khi được xử trí kịp thời bằng các biện pháp hồi sức, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi sát, hiện sức khỏe cả hai đã ổn định, tỉnh táo và được chuyển vào Khoa Nhi và Khoa Nội tiêu hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi.

BS Triết cho biết đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm có chứa chất gây nghiện. Những chất kích thích như cần sa có thể gây ra ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, loạn tâm thần, co giật, thậm chí hôn mê sâu đến 36 giờ, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp và nguy cơ tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

BS Triết khuyến cáo không sử dụng thực phẩm "3 không" – không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng. Những sản phẩm này thường chứa phụ gia, phẩm màu độc hại và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao. Trẻ em đối tượng dễ bị hấp dẫn bởi hình thức bắt mắt lại càng dễ gặp rủi ro.

"Người lớn tuyệt đối không để trẻ sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ngay cả việc gây nôn khi trẻ có dấu hiệu bất thường cũng cần thận trọng vì nếu xử lý sai có thể khiến tình trạng nặng hơn" – BS Triết nhấn mạnh.

Lời khuyên dành cho phụ huynh

Chỉ sử dụng thực phẩm có bao bì, nhãn mác rõ ràng và nguồn gốc đáng tin cậy; kiểm soát kỹ những món quà là đồ ăn, thức uống mà trẻ được cho/tặng; khi trẻ có dấu hiệu bất thường sau ăn uống, đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất; không tự ý xử trí tại nhà, tránh gây nguy hiểm.


Tin liên quan

Đà Nẵng: Xuất hiện kẹo lạ trước cổng trường

Đà Nẵng: Xuất hiện kẹo lạ trước cổng trường

(NLĐ)- Trong những ngày qua, tại một số khu vực cạnh trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng, loại kẹo mút phát sáng bày bán tràn lan thu hút nhiều ngưòi mua, nhất là học sinh

TPHCM "soi" chất gây nghiện trong nước tăng lực

Sau thông tin Đài Loan phát hiện một loại nước tăng lực "bò húc" có chứa cocaine, Thanh tra Sở Y tế TPHCM chính thức lấy mẫu tất cả nước tăng lực lưu hành trên thị trường để xét nghiệm.

Rối loạn tâm thần do các chất gây nghiện

MA TÚY.- Theo nghiên cứu của Trường Đại học Tự Do Bruxelles thì tại TPHCM tỉ lệ nhiễm HIV trên người nghiện dùng tiêm chích lên đến 30%, có ý nghĩ, hành vi tự sát là 25%.

bệnh viện cấp cứu chất kích thích thực phẩm chức năng Nghi ngộ độc thực phẩm cần sa ăn kẹo lạ ngộ độc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hoảng loạn sau ăn kẹo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo