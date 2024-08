Án mạng đau lòng ở Bình Dương

Ngày 19-8, Công an TP Dĩ An đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ 1 vụ án mạng đau lòng xảy ra vào chiều 18-8.

Theo điều tra ban đầu, M.V.H (39 tuổi, quê Lâm Đồng) và vợ là N.T.Q (36 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng sống tại quê chồng ở Lâm Đồng.

Con dao hung thủ dùng gây án

Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên mới đây người vợ đã dẫn con xuống Bình Dương, họ cùng sống tại phòng trọ của ba mẹ ruột trên đường ĐT 743C, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Tối 17-8, chồng chị Q. từ Lâm Đồng đi xuống Bình Dương để tìm vợ nói chuyện, giải quyết chuyện tình cảm. Đến khoảng 13 giờ ngày 18-8, anh H. tìm đến phòng trọ nơi chị Q. cùng con gái ở, rồi bất ngờ rút dao tấn công người vợ đang ngồi ăn cơm.

Chị Q. ôm bụng bỏ chạy ra đầu hẻm thì gục xuống, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng người phụ nữ đã tử vong.

Đối tượng H. sau khi gây án đã vứt hung khí đi, sau đó bị công an bắt, đưa về phường.

Trước đó, tại phường Phú Chánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ án mạng cũng do mẫu thuẫn tình cảm, người đàn ông đã giết bạn gái mình rồi tự tử nhưng bất thành.