Chiều 9-3, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thiện Tâm (SN 1977, quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, Tâm đi xe máy đến tiệm nước mía của chị P.T.K.H. (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Phước) tại tổ 8, khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Trong khi cự cãi, Tâm cầm dao chém liên tiếp vào người khiến chị H. gục tại chỗ. Chị H. sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: ĐC

Người dân phát hiện sự việc liền tìm cách can ngăn và cấp báo lực lượng công an. Ngay sau đó, Tâm đã đến Công an phường Hưng Long đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Tâm khai là chồng của chị H. Do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã ra tay sát hại vợ.