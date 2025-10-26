HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Án mạng giữa cầu Dục Thanh, một người tử vong, một người thương tích nặng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hai anh em bán bánh chiên bị đâm giữa cầu Dục Thanh (Phan Thiết), khiến em trai 16 tuổi tử vong, người anh bị thương nặng

Sáng 26-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra giữa cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 25-10, người dân phát hiện 2 nam thanh niên bị đâm giữa cầu Dục Thanh.

Cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước để cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều vết máu còn đọng trên mặt đường và thành cầu.

Hai anh em bán bánh chiên bị đâm giữa cầu khiến một người tử vong - Ảnh 1.

Đoạn giữa cầu Dục Thanh, nơi hai anh em bán bánh chiên bị đâm thương vong. Ảnh: DT

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, em M.T. (SN 2009) đã tử vong. Người còn lại là C.C. (SN 2003) - anh ruột của T. - bị thương đang được điều trị.

Trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và truy xét hung thủ gây án.

Thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo người thân, gia đình 2 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ sinh sống. Họ mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.


