Hình ảnh camera ghi lại cảnh cô gái bị đâm và từ từ gục chết trên vỉa hè ở TP HCM

Camera nhà dân đã ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra vụ án mạng khiến chị T.T.D.H. (32 tuổi, quê Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau) tử vong tại phường Tam Thắng, TP HCM.

Từ hình ảnh camera cho thấy, cả nạn nhân và nghi phạm đều bước ra đường, khi chị H. đang xách đồ chuẩn bị bước lên xe ô tô thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao lao tới đâm một nhát vào vùng ngực. Sau đó, đối tượng bỏ chạy. Vụ việc chỉ diễn trong ít giây.

Nạn nhân bước loạng choạng lên vỉa hè, ngồi gục xuống và sau đó tử vong. Nghi phạm được xác định là L.G.Huy (20 tuổi, người yêu của chị H.).

Camera ghi lại thời điểm nạn nhân bị người yêu đâm tử vong

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Huy để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị T.T.D.H. Cả 2 có quan hệ yêu đương trong thời gian qua.

Được biết, sau khi đâm người yêu, Huy đã bỏ đi và sáng sớm 5-10 đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 4-10, một phụ nữ gục trên vũng máu tại vỉa hè hẻm 106 đường Trương Văn Bang (phường Tam Thắng, TP HCM). Lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng PC02 điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm này, một số người thấy có một nam thanh niên lao tới đâm cô gái rồi bỏ chạy khỏi khu vực. Nạn nhân gục xuống và mất nhiều máu. Dù người dân lập tức gọi xe cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.











