Ngày 16-11, cơ quan chức năng TP HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Người tử vong được xác định tên N.H.V.L (SN 1996) còn người bị thương là N.V.Đ (SN 1986, cùng quê An Giang).

Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la hét trên đường Thuận Giao 19, thuộc phường Thuận Giao, TP HCM. Khi họ chạy ra xem thì thấy hai nhóm người đang hỗn chiến.

Sau khi một nhóm nhanh chóng rời đi, người dân phát hiện 2 người nằm gục tại hiện trường.

Người dân đến kiểm tra thì phát hiện 1 người đã tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Vụ án mạng nghi xuất phát từ mâu thuẫn trước đó

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm ngay trên đường. Trên người nạn nhân bị nhiều vết thương, máu chảy nhiều trên đường. Gần hiện trường có một số gạch đá và một cây rựa.

Được biết, hai người bị thương có quan hệ họ hàng, trước đó nghi có mâu thuẫn với nhóm người kia.

Nhận được tin báo, Công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.