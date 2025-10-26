HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ án mạng khó tin xảy ra tại một cây xăng ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Hai người đàn ông đánh nhau trước một cây xăng ở phường Phú Hoà, TP HCM, người đàn ông chạy xe ba gác bất ngờ nằm xuống đất.

Ngày 26-10, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một cây xăng ở TP HCM khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông L.T.H (SN 1981, quê Thanh Hoá) làm nghề chạy xe ba gác.

Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 13 giờ 25 phút, người đàn ông chạy xe ba gác đứng trước cây xăng ngay vòng xoay Gò Đậu, thuộc phường Phú Hoà, TP HCM (trước là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Camera an ninh ghi lại vụ án mạng khó tin

Khi thấy một người đàn ông khác chạy xe máy tới, hướng vào một con hẻm kế bên cây xăng, người này đã chặn lại.

Hai bên có lời qua tiếng lại, ông H. sau đó 2 người đánh nhau. Ông H. đã lấy một vật giống cục đá đánh liên tiếp vào đối phương.

Vụ án mạng khó tin xảy ra tại một cây xăng ở TP HCM - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Người đàn ông chạy xe máy lúc này đang đội mũ bảo hiểm, cũng chống trả và đã đánh vào vùng đầu của nạn nhân, khiến người này gục xuống đường. Người đàn ông chạy xe máy vẫn tiếp tục đánh thêm và chỉ dừng lại khi có người tới can ngăn.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đáng nói, lúc hai người đàn ông này đánh nhau, xung quanh vẫn có người theo dõi nhưng không ai vào can ngăn, chỉ khi người đàn ông chạy xe ba gác gục xuống đất thì họ mới chạy can ngăn.

Tin liên quan

CLIP: Án mạng đau lòng ở Bình Dương

CLIP: Án mạng đau lòng ở Bình Dương

(NLĐO) - Người phụ nữ bỏ chạy thì bị người đàn ông đuổi theo, dùng vật nhọn giống dao đâm vào vùng ngực. Người này còn lấy chai xăng định đổ lên người nạn nhân,

Án mạng trong lúc ăn nhậu ở Đồng Nai

(NLĐO) - Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, Án đã dùng dao đâm liên tiếp khiến bạn nhậu tử vong.

Hai người tử vong bên ô tô bị đốt cháy: Nghi án mạng rồi tự sát

(NLĐO) – Camera an ninh ghi lại cảnh người đàn ông áo trắng dùng vật nhọn đâm liên tục vào nữ nạn nhân ngồi bên ghế phụ, sau đó chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy.

án mạng tỉnh Bình Dương cơ quan chức năng camera an ninh người tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo