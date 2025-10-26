Ngày 26-10, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một cây xăng ở TP HCM khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông L.T.H (SN 1981, quê Thanh Hoá) làm nghề chạy xe ba gác.

Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 13 giờ 25 phút, người đàn ông chạy xe ba gác đứng trước cây xăng ngay vòng xoay Gò Đậu, thuộc phường Phú Hoà, TP HCM (trước là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Camera an ninh ghi lại vụ án mạng khó tin

Khi thấy một người đàn ông khác chạy xe máy tới, hướng vào một con hẻm kế bên cây xăng, người này đã chặn lại.

Hai bên có lời qua tiếng lại, ông H. sau đó 2 người đánh nhau. Ông H. đã lấy một vật giống cục đá đánh liên tiếp vào đối phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Người đàn ông chạy xe máy lúc này đang đội mũ bảo hiểm, cũng chống trả và đã đánh vào vùng đầu của nạn nhân, khiến người này gục xuống đường. Người đàn ông chạy xe máy vẫn tiếp tục đánh thêm và chỉ dừng lại khi có người tới can ngăn.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đáng nói, lúc hai người đàn ông này đánh nhau, xung quanh vẫn có người theo dõi nhưng không ai vào can ngăn, chỉ khi người đàn ông chạy xe ba gác gục xuống đất thì họ mới chạy can ngăn.