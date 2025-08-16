Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, nhóm tác giả Hàn Quốc - Mỹ đẫn dầu bởi Đại học Dong-A (Hàn Quốc) cho biết họ đã phân tích mối quan hệ giữa chứng trầm cảm và các vi chất phổ biến trong thực phẩm như sắt, kẽm, canxi, natri, kali, phốt pho...

Thực phẩm giàu vitamin K có thể hỗ trợ chống lại trầm cảm - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Theo News Medical, dữ liệu của hơn 22.500 người từ Hàn Quốc và Mỹ đã được sàng lọc và đem ra phân tích.

Trong số những người đến từ Hàn Quốc, các tác giả chỉ ra rằng người tiêu thụ nhiều kali và natri ít bị trầm cảm hơn, trong khi kẽm và kali nổi bật trong mẫu nghiên cứu từ Mỹ. Các yếu tố khác không thể hiện ý nghĩa rõ ràng.

Trong các vi chất này, natri chủ yếu được hấp thụ từ muối ăn. Việc ăn nhiều muối đem lại một loạt các yếu tố bất lợi cho sức khỏe, vì vậy nó được loại bỏ khỏi khuyến nghị về việc chống trầm cảm.

Tác dụng của kẽm nổi bật trong nhóm người từ Mỹ nhưng không rõ ràng ở người Hàn Quốc được cho là do các nguồn thực phẩm giàu kẽm phổ biến hơn trong chế độ ăn phương Tây.

Đó là thịt bò, thịt gà, cua, tôm, trứng, hàu, các loại đậu và hạt, ngũ cốc nguyên hạt.

Kali được quan tâm nhất bởi liên quan đến mức độ trầm cảm thấp hơn ở cả 2 nhóm tình nguyện viên và nguồn thực phẩm giàu kali cũng rất dễ tìm: Khoai lang, khoai tây, bơ, cà chua, chuối, bí ngô, các loại đậu, cá hồi, sữa chua, củ dền, nấm...

Nghiên cứu chưa đi sâu vào việc tìm kiếm nguyên nhân, nhưng cho biết rằng đã có các bằng chứng liên kết việc thiếu kali với một số rối loạn kích thích thần kinh và sự cân bằng chất dẫn truyền thần kinh.

Do vậy, thiếu kali có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tâm trạng, từ đó thúc đẩy trầm cảm. Mối quan hệ này được củng cố thêm bởi vai trò của các kênh kali trong việc điều hòa tâm trạng.

Vì vậy, bổ sung thường xuyên thực phẩm giàu kali có thể là một trong các biện pháp dễ dàng nhất để bạn đẩy lùi các cảm xúc tiêu cực.