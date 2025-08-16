HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn món gì giúp bạn chống lại trầm cảm?

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên hơn 22.500 người từ Hàn Quốc và Mỹ đã chỉ ra một nhóm thực phẩm dễ tìm giúp chứng trầm cảm dễ lui bước.

Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, nhóm tác giả Hàn Quốc - Mỹ đẫn dầu bởi Đại học Dong-A (Hàn Quốc) cho biết họ đã phân tích mối quan hệ giữa chứng trầm cảm và các vi chất phổ biến trong thực phẩm như sắt, kẽm, canxi, natri, kali, phốt pho...

Ăn món gì giúp bạn chống lại trầm cảm?- Ảnh 1.

Thực phẩm giàu vitamin K có thể hỗ trợ chống lại trầm cảm - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Theo News Medical, dữ liệu của hơn 22.500 người từ Hàn Quốc và Mỹ đã được sàng lọc và đem ra phân tích.

Trong số những người đến từ Hàn Quốc, các tác giả chỉ ra rằng người tiêu thụ nhiều kali và natri ít bị trầm cảm hơn, trong khi kẽm và kali nổi bật trong mẫu nghiên cứu từ Mỹ. Các yếu tố khác không thể hiện ý nghĩa rõ ràng.

Trong các vi chất này, natri chủ yếu được hấp thụ từ muối ăn. Việc ăn nhiều muối đem lại một loạt các yếu tố bất lợi cho sức khỏe, vì vậy nó được loại bỏ khỏi khuyến nghị về việc chống trầm cảm.

Tác dụng của kẽm nổi bật trong nhóm người từ Mỹ nhưng không rõ ràng ở người Hàn Quốc được cho là do các nguồn thực phẩm giàu kẽm phổ biến hơn trong chế độ ăn phương Tây.

Đó là thịt bò, thịt gà, cua, tôm, trứng, hàu, các loại đậu và hạt, ngũ cốc nguyên hạt.

Kali được quan tâm nhất bởi liên quan đến mức độ trầm cảm thấp hơn ở cả 2 nhóm tình nguyện viên và nguồn thực phẩm giàu kali cũng rất dễ tìm: Khoai lang, khoai tây, bơ, cà chua, chuối, bí ngô, các loại đậu, cá hồi, sữa chua, củ dền, nấm...

Nghiên cứu chưa đi sâu vào việc tìm kiếm nguyên nhân, nhưng cho biết rằng đã có các bằng chứng liên kết việc thiếu kali với một số rối loạn kích thích thần kinh và sự cân bằng chất dẫn truyền thần kinh.

Do vậy, thiếu kali có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tâm trạng, từ đó thúc đẩy trầm cảm. Mối quan hệ này được củng cố thêm bởi vai trò của các kênh kali trong việc điều hòa tâm trạng.

Vì vậy, bổ sung thường xuyên thực phẩm giàu kali có thể là một trong các biện pháp dễ dàng nhất để bạn đẩy lùi các cảm xúc tiêu cực.

Tin liên quan

Nam kỹ sư trầm cảm nặng vì rối loạn cương dương kéo dài

Nam kỹ sư trầm cảm nặng vì rối loạn cương dương kéo dài

(NLĐO) - Nam kỹ sư 42 tuổi nhập viện trong tình trạng trầm cảm nặng, mất ngủ, có ý nghĩ tự tử sau thời gian dài chịu đựng rối loạn cương dương.

Nghiên cứu mới bất ngờ chỉ ra nguyên nhân gây trầm cảm

(NLĐO) - Một kiểu ăn mà nhiều người trên thế giới cho là ngon có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm các triệu chứng như trầm cảm.

15 "bí kíp" giúp đột quỵ, trầm cảm, mất trí lui bước

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã chỉ ra các vấn đề có thể dẫn đến ít nhất 2 trong 3 tình trạng sức khỏe đáng ngại là đột quỵ, trầm cảm và mất trí nhớ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo