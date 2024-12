An ninh mạng là nền tảng phát triển bền vững

Chiều 17-12, Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) - Chi hội phía Nam tổ chức chương trình "Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng TP HCM".

Sự kiện dự kiến kéo dài đến hết ngày 21-12 và lễ tổng kết diễn ra ngày 24-12.

Mục đích của chương trình diễn tập thực chiến này là nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng phát hiện, xử lý sự cố cho đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của TP HCM; kịp thời phát hiện những điểm yếu về con người, công nghệ, quy trình để có biện pháp gia cố, cải thiện, tăng khả năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời khi có tấn công xảy ra.

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM, cho rằng bảo đảm an toàn thông tin mạng là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ đang dần thay đổi cách sống, làm việc, kết nối, kèm với đó là những rủi ro rất lớn về an ninh mạng mà chúng ta đã, đang phải đối mặt.

Chỉ trong nửa đầu năm, có ít nhất 4 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam trở thành nạn nhân của mã độc tống tiền ransomware, gây gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến tài chính và uy tín. Cụ thể, ngày 24-3, Công ty CP Chứng khoán VnDirect bị một tổ chức quốc tế mã hóa dữ liệu, phải ngừng hoạt động gần một tuần. Ngày 2-4, Tổng Công ty Dầu Việt Nam thông báo bị mã hóa dữ liệu, khiến hệ thống công nghệ thông tin ngưng trệ vài ngày. Đến tháng 6, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xác nhận hệ thống dính ransomware ảnh hưởng đến dịch vụ chuyển phát trong 4 ngày.

Theo Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, 8 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận, thống kê và xử lý 4.029 sự cố tấn công mạng tại Việt Nam. Những con số này phản ánh yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn, an ninh mạng - yếu tố sống còn cho sự thành công và bền vững của quá trình chuyển đổi số tại các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc.

"Chương trình diễn tập thực chiến này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với TP HCM. Sau các buổi diễn tập, đội ngũ tham gia không chỉ được trau dồi chuyên môn mà còn được rèn luyện khả năng phối hợp, xử lý các sự cố thực tế" - ông Chung nhấn mạnh.