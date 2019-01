2 chị em bị ép bán qua tay nhiều người và ngày tàn của "quỷ dữ"

25/01/2019 14:05

TAND TP Hà Nội vùa tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hiền (SN 1994, ở Bắc Giang) mức án 9 năm tù vì tội Mua bán người và 10 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

Kế hoạch của "quỷ dữ"

Năm 2012, Hiền quen với nhóm "mẹ mìn" và cùng nhau bàn việc đi lừa những phụ nữ Việt Nam sang TQ để bán lấy tiền.

Cả bọn nhẩm tính, mỗi nạn nhân bị bán, chúng sẽ được nhận hàng ngàn nhân dân tệ chia nhau. Theo thỏa thuận, nhóm 6 kẻ buôn người này phân chia nhiệm vụ trong việc đi tìm phụ nữ lừa bán và tìm người mua lại những phụ nữ đã lừa được.

"Mẹ mìn" Đặng Thị Hiền

Tháng 10/2013, Hiền gạ người phụ nữ tên D. và tên M. bán hàng quần áo thuê cho chị ta. Hiền dụ, cửa hàng quần áo bên TQ sẵn sàng trả cho các chị 500.000 đồng tiền công/ngày.

Tin lời Hiền, hai người phụ nữ đã đồng ý để bị cáo và nhóm đồng phạm đưa sang TQ bằng đường tiểu ngạch. Hai nạn nhân của Hiền sau đó bị bán cho những người đàn ông xa lạ để làm vợ. Phi vụ này Hiền được chia 30 triệu đồng.

Sau khi bị bán cho người đàn ông TQ, chị D. bỏ trốn khỏi gia đình nhà chồng và bị Công an TQ bắt. Ngày 7/3/2014, Công an Trung Quốc bàn giao chị D. cho Công an tỉnh Lạng Sơn.

Về tới Việt Nam, chị này trình báo CQĐT và yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổn hại về tinh thần, danh dự, nhân phẩm, chi phí đi lại...

Thoát khỏi "tổ quỷ"

Với thủ đoạn nêu trên, Hiền làm quen với hai chị em ruột là Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1994) và cháu Nguyễn Thị Kim N. (SN 2000). Hiền rủ hai chị em L. đi bán quần áo thuê ở Bắc Giang, cũng hứa hẹn tiền công cho mỗi người là 500.000 đồng/ngày.

Sau khi hai chị em L. đồng ý, chiều 23/11/2013, Hiền nhờ người thuê xe ô tô đón hai chị em L. rồi đưa thẳng đến Lạng Sơn, đưa qua đường tiểu ngạch để sang TQ. Hai nạn nhân sau đó bị bán với giá 5.000 nhân dân tệ.

Khi biết mình đã bị đưa sang TQ, chị em L. khóc đòi về nhà. Một "mẹ mìn" trong nhóm của Hiền lộ nguyên hình nói với hai cô bé: "Các cháu đã bị bán sang TQ để làm vợ người khác..."

Những ngày sau đó, chị em L. bị giam lỏng để chờ người đến mua về. Cuối tháng 11/2013, L. bị bán cho người đàn ông TQ với giá 50.000 nhân dân tệ.

Trong lúc chưa tìm được người mua về làm vợ, cô bé 13 tuổi tên N. bị bán cho một gia đình để là việc nhà. Sau đó bé gái bị bán đi bán lại cho nhiều gia đình khác nhau tại TQ.

Về phần L., sau khi bị bán, cô đã trốn khỏi gia đình người mua và bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Đến tháng 3/2014, cô được Công an Trung Quốc giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn để nhập cảnh về Việt Nam. Sau khi về nhà, nạn nhân đến công an trình báo.

Đến tháng 10/2014, cháu N. cũng trốn được về Việt Nam sau những tháng ngày chịu kiếp nô lệ, bị bán đi bán lại cho nhiều gia đình.

Người đại diện hợp pháp cho chị em L. yêu cầu kẻ buôn bán người phải bồi thường tổn hại về tinh thần, nhân phẩm... số tiền mỗi nạn nhân là 50 triệu đồng.

Sau khi phạm tội, Hiền bỏ trốn và bị Công an Hà Nội truy nã. Trong khi đó, đồng phạm của cô ta đã bị bắt và đưa ra xét xử. Đến ngày 9/6/2018 Hiền ra đầu thú tại Công an huyện Yên Thế, Bắc Giang.

