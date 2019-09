Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Bảo Thuyên (35 tuổi, ngụ quận 1, TP. HCM) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.



Trong quá trình điều tra vụ án hủy hoại tài sản, cơ quan công an bất ngờ phát hiện thủ phạm còn có dấu hiệu giả danh công an để tạo thanh thế, uy tín trong các hoạt động giao dịch làm ăn.

Ngang nhiên đập phá tài sản người khác

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Thống Nhất, từ năm 2010-2014 giữa Nguyễn Huỳnh Bảo Thuyên và ông Nguyễn Kim Nhật (ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất có diện tích hơn 563m2 ở xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất). Tuy nhiên, do hai bên chỉ trao đổi miệng, không được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nên thời gian gần đây, thỏa thuận này đã bị hủy bỏ.

Thấy vậy, ngày 30-3 và ngày 9-4, Thuyên đã thuê người đến tháo dỡ nhà kho được xây dựng trên thửa đất nói trên của ông Nhật. Khi những người này đang tháo dỡ công trình thì người quen của ông Nhật phát hiện và yêu cầu những người này dừng lại. Đến ngày 10-4, Thuyên tiếp tục thuê người sử dụng xe cuốc phá hỏng hoàn toàn phần đuôi nhà kho diện tích khoảng 80m2 và một đoạn tường rào dài gần 20m. Ông Nhật đã báo công an xử lý.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Thống Nhất xác định, hành vi của Thuyên đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015. Kết quả điều tra xác định, số tài sản của ông Nhật bị thiệt hại có giá trị hơn 33 triệu đồng.

Công an thu giữ nhiều quân tư trang công an tại nhà riêng của Nguyễn Huỳnh Bảo Thuyên. Ảnh: T.Vinh

Giả danh công an để làm ăn?

Trên cơ sở kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thuyên để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Ngày 26-6, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của đối tượng này ở một chung cư cao cấp thuộc phường 22, quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh).

Quá trình khám xét, công an đã thu giữ 7 bộ quân hàm công an nhân dân (trong đó có 1 bộ cấp thiếu tướng, 1 bộ cấp đại tá, 1 bộ cấp thượng tá và 4 bộ cấp trung tá); 3 cặp ve hàm; 6 dây thắt lưng công an; 4 mũ kepi công an nhân dân (1 mũ cấp tướng, 2 mũ cấp sĩ quan và 1 mũ đại lễ); 1 bộ đồ cảnh sát và 1 áo an ninh dành cho sĩ quan; 2 bảng tên công an nhân dân có cả chức vụ giám đốc và cán bộ. Đặc biệt quá trình khám xét nơi ở của Thuyên công an đã phát hiện và thu giữ 6 chiếc còng số 8.

Công an huyện Thống Nhất cũng đã chuyển hồ sơ vụ án và các tang vật liên quan cho Công an tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra dấu hiệu vi phạm khác của đối tượng này. Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, trước khi phạm tội hủy hoại tài sản, Thuyên còn có dấu hiệu phạm tội giả mạo cấp bậc, chức vụ… của ngành Công an.

Theo điều tra của cơ quan công an, để tạo uy tín làm ăn, Thuyên thường thể hiện mình là một người làm trong ngành Công an. Cụ thể, đối tượng thường xưng là cán bộ công tác ở Bộ Công an. Hằng ngày Thuyên thường sử dụng xe ô tô hạng sang có gắn biển số xanh 80B… để ra vào các cơ quan công sở, đến các nơi giao dịch làm ăn. Không những thế, trên xe của đối tượng này thường xuyên có các quân tư trang như: quần áo, mũ kepi… của ngành Công an.

Trong quá trình tiếp xúc, giao dịch với giới làm ăn, doanh nghiệp Thuyên thường thể hiện mình là “người của Nhà nước” có quan hệ rộng, quen biết nhiều. Đối tượng này còn huênh hoang khoe có quen biết những cán bộ lãnh đạo cao cấp làm việc trong ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án… Để tạo lòng tin trong các lần gặp gỡ, giao lưu với các “đối tác”, Thuyên đã đặt hẳn lẵng hoa và có gắn chữ giới thiệu mình là người của ngành Công an để tặng họ.

Theo xác minh của công an, thời gian qua Thuyên thường xuyên đến các địa phương như: TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… để tìm các mối làm ăn, chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Một cán bộ công an tham gia điều tra vụ án cho biết, mục đích của đối tượng khi tạo dựng vỏ bọc như vậy là để tạo thanh thế, uy tín trong các hoạt động giao dịch. Trong vụ chuyển nhượng đất với ông Nhật, đối tượng này cũng tự xưng là cán bộ công an để giao dịch nhưng không thành.

Ngoài vụ án hủy hoại tài sản nói trên, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ các dấu hiệu giả mạo cấp bậc, chức vụ… ngành công an của Nguyễn Huỳnh Bảo Thuyên.