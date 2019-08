Sáng nay 29-8, tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Định (SN 1986, ngụ tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Thị Hải Nhì (SN 1985, trú tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội "Trộm cắp tài sản".



Cặp "tình nhân" cùng tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 8 giờ ngày 25-8, Công an huyện Thạch Hà nhận được trình báo của chị Dương Thị Mận (SN 1978, trú tại thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà), với nội dung chị vừa bị kẻ xấu "nhảy" mất chiếc xe máy mang nhãn hiệu Wave Alpha gửi tại bãi trông giữ xe khu vực Chợ Già (xã Thạch Kênh).

Vào cuộc điều tra, xác minh, sàng lọc đối tượng, lực lượng chức năng xác định cặp đôi "tình nhân" Định và Nhì chính là thủ phạm thực hiện vụ "đá xế" này nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, "cặp đôi hoàn hảo" này khai nhận, để có tiền tiêu xài, vào sáng ngày 25-8, cả hai điều khiển xe máy đi từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh trên tuyến QL 1A để tìm "con mồi", khi đi đến chợ Già thì phát hiện và "nhảy" được chiếc xe của chị Mận.

Quá trình đấu tranh, cặp đôi này còn khai nhận, trước đó họ cũng đã thực hiện trót lọt một vụ "đá xế" tại bãi giữ xe của Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.