Chỉ vì mâu thuẫn với một người bạn cùng ăn ngô nướng mà Nguyễn Văn Giang (1996, trú xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, Nghệ An) rút dao thủ sẵn đe dọa. Thấy vậy, anh Ngô Sỹ Phúc vào can ngăn thì bị Giang đâm tử vong tại chỗ.

Khoảng 20 giờ ngày 25-11-2018, nhóm thanh niên gồm: Trương Công Hòa (1993), Trương Phúc Hậu (1999) và một số người cùng trú xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu đến quán ngô nướng trên vỉa hè QL7B (địa phận xóm 7, xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu) ngồi chơi.

Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Văn Giang (1996) điều khiển xe máy đến nhập hội. Lúc này, Hậu đến ôm cổ Giang trêu đùa, Giang nổi khùng, cầm bông ngô chỉ vào mặt Hậu nói “Mi né ra đi, tau đâm cho đui mắt giờ”.

Hậu thấy vậy liền hạ giọng “Anh em trong xã cả, có việc gì mà anh khùng rứa?”. Giang cầm ghế nhựa trong quán đánh Hậu nên Hòa đến đẩy Giang ra thì Giang liền rút dao thủ sẵn đe dọa.

Thấy vậy, anh Ngô Sỹ Phúc (1992, trú cùng xã) đang ngồi với một số người bạn ở bàn bên liền sang can ngăn. Giang cầm dao chỉ vào mặt anh Phúc tỏ thái độ không đồng ý.

Hai người bạn của anh Phúc cũng đi đến phía sau lưng Giang để can ngăn nhưng bị Giang gạt ra, anh Phúc bênh bạn nên đánh vào đầu và dùng chân đạp vào bụng Giang. Tức giận vì bị đánh, Nguyễn Văn Giang cầm dao đâm anh Phúc. Mặc dù mọi người đi cùng đã chạy đến can ngăn nhưng Nguyễn Văn Giang vẫn tiếp tục đâm thêm khiến anh Phúc gục tại chỗ.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Giang bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt vào sáng hôm sau.

Theo kết luận khám nghiệm tử thi của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An, nguyên nhân chết của nạn nhân là bị suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương xuyên thủng phổi trái và cung động mạch chủ.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Nguyễn Văn Giang và kết luận: Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Nguyễn Văn Giang bị bệnh rối loạn nhân cách thực tốn. Tại các thời điểm trên, bị can có đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Bị cáo Nguyễn Văn Giang tại tòa.

Ngày 4-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sở thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Giang về tội “Giết người”. Từ sáng sớm, người thân, bà con làng xóm của bị cáo và phía gia đình của bị hại đã bắt xe đến dự tòa. Mặc dù vậy, bị cáo Giang vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, bình tĩnh nhìn xuống quan sát mọi người.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Giang thừa nhận hành vi phạm tội. Theo khai nhận của Giang, bị cáo không có ý định giết người từ trước, con dao mà Giang cầm đi từ nhà chỉ dùng để gọt hoa quả trong lúc đi chơi chứ không có ý định mang đi để giết người.

“Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Bị cáo mong gia đình bị hại tha thứ lỗi lầm cho bị cáo và kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời”, Giang nói.

Còn phía gia đình bị hại yêu cầu tòa xét xử bị cáo Giang theo đúng quy định của pháp luật về cả mặt hình sự và dân sự. Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng.

Giờ nghị án, Nguyễn Văn Giang ngồi cúi gằm mặt xuống đất, người mẹ trẻ cố với lên nói chuyện hỏi han con trai. Gia đình bị cáo có hai anh em, trong đó Giang là con trai đầu, bố mẹ đều làm ruộng nên cuộc sống cũng hết sức khó khăn, Giang mới học đến lớp 6 phải bỏ học để đi làm.

“Năm 2014, Giang bị TNGT rất nặng, mê man bất tỉnh, gia đình cũng đã tính đến chuyện lo hậu sự cho con. Nhưng sau đó, Giang bất ngờ tỉnh lại, bao nhiêu của cải trong nhà, chúng tôi cũng bán hết để lo tiền chữa chạy cho nó. Chi phí chữa bệnh hết 70 triệu đồng, bà con làng xóm cũng thấy thương tình mà gom góp mỗi người một ít để thêm vào chữa bệnh cho nó. Chồng thì đau yếu, con gái còn nhỏ, tuổi ăn tuổi học, một mình tôi xoay xở ngược xuôi để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con. Sau vụ tai nạn đó, cả gia đình cũng kiệt quệ”, chị Phạm Thị H. (1974, mẹ bị cáo) giãi bày.

Cũng theo chị H., bình thường Nguyễn Văn Giang là đứa hiền lành, nghe lời bố mẹ nhưng không ngờ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Giang đã tước đi mạng sống của một người. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang 16 năm tù và bồi thường toàn bộ số tiền cho gia đình bị hại.