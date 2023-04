Ngày 12-4, Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ hành vi của khoảng hơn 20 đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên tối 5-4, Hoàng Thế H. (SN 2006, trú tại thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) cùng khoảng 10 đối tượng trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang và xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (độ tuổi từ 15 đến 18) đã chuẩn bị 2 gậy kim loại, gạch, đá để quyết một phen "sống mái" với nhóm thanh niên ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

2 nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Đào Đức M. (SN 2005, trú tại thôn Vũ Xá, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ) cùng khoảng 10 đối tượng (độ tuổi cũng từ 15 đến 18) trú tại xã Quang Khải và xã Minh Đức thuộc huyện Tứ Kỳ điều khiển 6 chiếc xe máy chở nhau mang theo 4 thanh kim loại và nhiều vỏ chai bia, thủy tinh.

Khi nhóm thanh, thiếu niên huyện Tứ Kỳ đang đi trên đường thuộc xóm 9, thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang thì bị nhóm của Hoàng Thế H. dùng gậy kim loại và gạch chặn đánh. Ngay lập tức, nhóm của M. đã quay lại nghênh chiến và dùng nhiều vỏ chai bia ném về phía nhóm đối phương. Hậu quả làm Ngô Quang Ch. (SN 2005, trú tại thôn Vạn Tải, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) và Ngô Quang D. (SN 2008) bị thương nhẹ.

2 nhóm thanh niên cùng phương tiện trong vụ hỗn chiến kinh hoàng

Vụ "hỗn chiến" của 2 nhóm thanh niên đã gây náo loạn cả vùng quê, khiến người dân sống ở hai bên đường, người tham gia giao thông bị phen kinh hoàng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự kết hợp cùng Công an xã Nghĩa An tập trung lực lượng điều tra, xác minh làm rõ hai nhóm đối tượng trên.

Hiện Công an huyện Ninh Giang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.