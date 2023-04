Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Hòa (SN 1986), trú tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Phan Thị Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Phan Thị Hòa sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, sau đó làm việc, lấy chồng và sống tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Từ cuối năm 2021 đến tháng 1-2023, Hòa đầu tư ngoại hối và tham gia làm nhiệm vụ đơn hàng trên mạng bị thua lỗ hàng tỉ đồng. Để huy động tiền của người dân Hòa thông tin cần tiền để buôn bán nông sản với số lượng lớn, mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12-14%/tháng, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu.

Tin lời nhiều người đưa cho Hoà số tiền lớn, khi nhận được tiền, người phụ nữ này liền chặn liên lạc với những người góp vốn và bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn tố giác của 9 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng (đa số những bị hại của Hòa là bạn học phổ thông và anh em họ hàng, láng giềng với Hòa tại huyện Yên Thành, Nghệ An và huyện Tủa Chùa, Điện Biên). Tại cơ quan điều tra, Hòa bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại trong vụ án Phan Thị Hòa lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết.

Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng.