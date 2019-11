Khoảng 6 giờ sáng 30-5-2019, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp Công an TP Vĩnh Long kiểm tra nhà trọ Huy Thảo trên đường Phó Cơ Điều (phường 3-TP Vĩnh Long).

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện phòng số 4 có 6 đối tượng gồm 2 nữ, 4 nam đang sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2 viên nén màu hồng và vàng nhạt, một gói ny lông chứa chất bột màu trắng và một ít chất bột màu trắng chưa sử dụng hết trên bàn.

Qua thử test nhanh, cả 6 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy MDMA và Ketamine.Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, 2 viên nén màu hồng và vàng nhạt là ma túy loại MDMA trọng lượng 0,8218g, còn chất bột màu trắng là ma túy loại Ketamine trọng lượng 0,1556g.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long xác định: Vào khoảng 23 giờ ngày 29-5-2019, Nguyễn Thùy Ngân (SN 1992- trú ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ), Lê Kim Hoàng (SN 1997- trú ấp Sa Rày, xã Nhơn Bình- Trà Ôn), Đoàn Quốc Tuấn (SN 1995- trú Ấp 9, xã Tân Lộc- Tam Bình), Nguyễn Tấn Tài (SN 1998- trú ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận- Bình Tân) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1998- trú Ấp 3, xã Hòa Thạnh- Tam Bình) cùng đến quán Beer Clup Diamond trên đường Nguyễn Văn Thiệt (Phường 3-TP Vĩnh Long) nhậu.

Đến khoảng 0 giờ, khi quán chuẩn bị đóng cửa thì cả nhóm bàn nhau thuê nhà trọ Huy Thảo trên đường Phó Cơ Điều và hùn tiền mua ma túy sử dụng chung.

Sau đó, Ngân gọi điện cho một thanh niên tên Bảo (không rõ họ tên, địa chỉ) hỏi mua 5 viên MDMA, một “chấm” Ketamine và mượn bộ loa phát nhạc thì được Bảo báo giá là 1,5 triệu đồng, đồng thời hẹn gặp Ngân trước nhà trọ Huy Thảo để giao ma túy và loa.

Các bị cáo tại tòa

Sau khi thanh toán tiền nhậu xong, cả nhóm ra khu vực để xe quán Beer Clup Diamond thì Ngân gặp Trần Văn Xuân Nghiêm (SN 1986- trú ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội- Mang Thít) là nhân viên của quán và cũng là bạn trai của Ngân nên rủ Nghiêm cùng tham gia.

Khi Ngân điều khiển xe chở Hoàng đến nhà trọ Huy Thảo thì thấy Bảo chờ sẵn và đưa một gói ny lông bên trong có 5 viên ma túy MDMA, một gói Ketamine.

Ngân giấu gói ma túy trong lòng bàn tay, còn loa nhạc đưa cho Hoàng giữ rồi cùng vào nhà trọ Huy Thảo thuê phòng số 4.

Nhóm Tài, Thanh Tuấn, Quốc Tuấn, Nghiêm đến trước thuê phòng số 3. Khi Ngân và Hoàng đến thì tất cả cùng vào phòng số 4 chia nhau sử dụng hết gói Ketamine và 3 viên MDMA.

Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Tài kêu Ngân gọi điện cho Bảo mua thêm một “chấm” Ketamine chia ra sử dụng tiếp thì công an ập vào bắt quả tang.

Qua làm việc, Ngân, Hoàng, Quốc Tuấn, Thanh Tuấn, Nghiêm, Tài thừa nhận số ma túy công an thu giữ là do cả nhóm hùn tiền mua để sử dụng.

Điều làm nhiều người bức xúc là các đối tượng trên đa phần là nhân viên của các quán bar, karaoke, do không làm chủ được mình nên đã sa vào con đường nghiện ngập và thường rủ nhau thuê nhà trọ sử dụng ma túy tập thể.

Mỗi lần sử dụng ma túy xong, hôm sau cả nhóm cộng tất cả các khoản ăn uống, nhà trọ, tiền mua ma túy rồi chia đều cho những người tham gia và cử đại diện đứng ra trả tiền cho người thanh niên tên Bảo thường bán ma túy thiếu cho cả nhóm.

Do hành vi của Nguyễn Thùy Ngân, Lê Kim Hoàng, Đoàn Quốc Tuấn, Trần Văn Xuân Nghiêm, Nguyễn Tấn Tài, Đoàn Thanh Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với cả 6 người.

Chỉ vì ăn chơi, đua đòi mà các đối tượng nêu trên đã chọn lối sống không lành mạnh, để lại nhiều tai tiếng và đau khổ cho người thân.

Bản thân các bị cáo nhận thức rõ việc cất giấu ma túy để sử dụng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương nên cần xử nghiêm để răn đe.

Căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo, sáng 6-11-2019, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thùy Ngân và Đoàn Thanh Tuấn mỗi người 1 năm 3 tháng tù giam, Lê Kim Hoàng, Đoàn Quốc Tuấn, Trần Văn Xuân Nghiêm, Nguyễn Tấn Tài mỗi người 1 năm tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc trường hợp “có 2 chất ma túy trở lên” và “các chất ma túy có trọng lượng từ 0,1g đến dưới 5g” thì bị phạt tù từ 1-5 năm.