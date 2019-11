TAND TP Hà Nội đưa vợ chồng bị cáo Nguyễn Hoàng Hải (SN 1974, ở Thanh Oai) và Đào Thị Nga (SN 1996) ra xét xử phúc thẩm tội Cố ý gây thương tích. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo và bị hại.

Nhìn ngó vợ bạn

Theo bản án sơ thẩm, khoảng giữa năm 2017, anh T. (SN 1985, trú Hà Đông) và bị cáo Hải quen nhau do cùng tham gia Câu lạc bộ mô tô thể thao Hà Nội. Anh T. vài lần đến nhà Hải chơi và có "để mắt" đến vợ của bạn.

Người đàn ông tên T. và bị cáo Nga thường nhắn tin qua lại và đã vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Biết việc mình bị "cắm sừng", Hải tìm gặp bạn để nói chuyện, nhưng anh T. không thừa nhận. Sau lần đó, anh T. và Nga vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Sáng 6/1/2018, Nga cho chồng biết, chị ta và anh T. đã hẹn nhau ở nhà nghỉ. Lúc này Hải thống nhất với vợ việc sẽ bắt quả tang Nga và anh T. ở nhà nghỉ, để đánh dằn mặt.

Trưa hôm đó, vợ chồng Hải thuê hai phòng nghỉ khác nhau rồi chờ "con mồi" đến. Khoảng 12h30, anh T. lên phòng 504 để gặp người tình, không biết việc chồng Nga đang ở ngay phòng bên cạnh.

Khi ở trong phòng với anh T., thấy người tình đề phòng không làm gì, bị cáo Nga vào nhà vệ sinh nhắn tin cho chồng: "Nó rắn lắm, không chịu nằm, làm thế nào? Nó phòng hờ".

Về phần anh T., nghi có chuyện chẳng lành, anh ta đi ra ngoài. Hải từ phòng bên cạnh chạy ra, đuổi theo anh T., dùng gậy sắt, cốc thủy tinh đập vỡ hành hung người tình của vợ. Bị thương tích 19% , anh T. đến Công an trình báo.

Vợ chồng bị cáo tại tòa

Tố cáo nhân tình cưỡng dâm



Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nga từng có lời khai: Tôi và chồng đã cùng thống nhất, bàn bạc với nhau lên kế hoạch cho chồng tôi đánh ghen, bắt quả tang tôi và T. quan hệ tình cảm với nhau để đánh dằn mặt T.

Chúng tôi bàn bạc với nhau khi anh T. vào phòng gặp thì tôi gạ gẫm anh T. nằm lên giường với tôi rồi tôi nhắn tin báo cho anh Hải biết để ập vào bắt quả tang, đánh anh T.

Vẫn theo lời khai của Nga: Việc tôi cùng chồng bàn bạc, thống nhất, lên kế hoạch tổ chức đánh dằn mặt T. là do tôi hoàn toàn tự nguyện, do bản thân muốn cắt đứt chuyện tình cảm với T., muốn anh Hải đánh dằn mặt T. để T. từ bỏ ý định muốn quan hệ tình cảm với tôi.

Nga còn tố cáo: Khoảng cuối tháng 12/2017, chị ta bị anh T. ép vào khách sạn ở Hà Đông rồi cưỡng dâm. Nga đã làm đơn tố cáo hành vi này của T. với công an quận Hà Đông.

Tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, không thể chỉ căn cứ vào lời khai ban đầu của vợ chồng Hải, Nga để xác định các bị cáo có tội. Bởi cả hai bị cáo này đều cho rằng, lời khai ban đầu là do được hướng dẫn viết.

Việc Hải đánh anh T. là xuất phát từ nguyên nhân sâu xa khi T. ép buộc, cưỡng dâm bị cáo Nga...

Theo HĐXX cấp sơ thẩm, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, gây mất trật tự trị an, an ninh xã hội, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc...

Bị cáo Nga dù không tham gia đánh anh T., nhưng có vai trò đồng phạm, là người giúp sức tích cực để tạo điều kiện hẹn và chọn địa điểm gặp anh T. cho chồng đánh gây thương tích anh này.

Về việc bị cáo Nga tố chuyện bị anh T. cưỡng dâm trong khách sạn, Công an huyện Ba Vì đã có công văn cung cấp thông tin. Nếu có đủ căn cứ chứng minh hành vi cưỡng dâm, Công an quận Hà Đông sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và giải quyết bằng vụ án hình sự khác.

HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Nga 24 tháng tù, Hải 30 tháng tù.

Đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, chưa có đủ căn cứ chứng minh việc anh T. cưỡng dâm Nga. Nhưng xác định lỗi của người bị hại là nghiêm trọng.

Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi phải nuôi 5 con nhỏ cùng 2 con của em trai. HĐXX cấp phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Hải 30 tháng tù treo; Nga 24 tháng tù treo.