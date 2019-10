Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sân bay Cát Bi giữa Công an thành phố Hải Phòng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy giữa Công an thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, trong thời gian vừa qua Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP đã phối kết hợp chặt chẽ với với Phòng An ninh - Cảng hàng không Cát Bi, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan Hải Phòng tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại sân bay Cát Bi.



Thông qua kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác điều tra trinh sát, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc bằng đường hàng không đi qua sân bay Cát Bi.

Cầm đầu đường dây trên là đối tượng Lê Thị Loan, sinh 1990, trú tại Thôn Xanh Soi, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên. Loan kết hôn với người Hàn Quốc, sau đó đi sang Hàn Quốc sinh sống cùng chồng. Tại đây, người vợ trẻ đã tiếp xúc với một số người Việt Nam (quê ở Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội…). Nhận thấy việc mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Hàn Quốc đem lại lợi nhuận rất cao, Loan đã móc nối với các đối tượng này để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc.



Đối tượng Lê Thị Loan

Với vai trò chủ mưu cầm đầu, Loan đã phân công các đối tượng trong đường dây thực hiện từng hành vi phạm tội theo từng công đoạn riêng biệt, hạn chế cho đồng bọn tiếp xúc nhau nhằm tránh bị tố giác, bị phát hiện, từ việc đi mua ma túy, mua đồ vật để cất giấu ma túy (gấu bông, đồ chơi, hàng lưu niệm…), chuyển đến sân bay…



Để tránh bị phát hiện, Loan thường xuyên đi từ Hàn Quốc về Việt Nam với lý do thăm gia đình, học chăm sóc sắc đẹp để chỉ đạo việc mua bán, vận chuyển ma túy. Loan thường xuyên liên tục di chuyển giữa các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc để chỉ đạo các đối tượng trong đường dây, đồng thời để đối phó với cơ quan chức năng, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát. Không những thế, Loan không trực tiếp vận chuyển, mà liên lạc (qua facebook) và lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không Việt Nam – Hàn Quốc đi qua sân bay Cát Bi để chuyển ma túy đi.

Sau khi điều tra xác minh làm rõ các mắt xích trong đường dây và phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP đã xây dựng kế hoạch, kết hợp với Phòng An ninh - Cảng hàng không Cát Bi, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan Hải Phòng quyết tâm đấu tranh, triệt phá.

Ngày 12-10, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Thị Loan chỉ đạo đồng bọn cất giấu ma túy vào trong con gấu bông đồ chơi, thuê người chở đến Cơ sở dịch vụ vận chuyển hàng hóa hai chiều bằng đường hàng không Việt Nam – Hàn Quốc do Cù Thị Nguyệt, sinh 1991, trú tại Đội 7, thôn Trúc Động, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, làm chủ cơ sở và trực tiếp vận chuyển hàng hóa đi Hàn Quốc. Còn bản thân Loan không có mặt tại địa phương nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm.

Tang vật vụ án

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phá án, 22h50 phút ngày 12-10, tại sân bay Cát Bi – Hải Phòng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP phối hợp với Phòng An ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 kiểm tra phát hiện Cù Thị Nguyệt mang theo nhiều đồ đạc trong đó một con gấu bông do Lê Thị Loan thuê để vận chuyển từ Hải Phòng bằng đường hàng không đi đến Hàn Quốc, bên trong có 140,78 gam MDMA, 17,92 gam Ketamine.

Cù Thị Nguyệt khai nhận: Nguyệt làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc để lấy tiền cước. Số đồ vật trên được một người phụ nữ Việt Nam (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) quen qua Facebook cho xe taxi mang đến để thuê Nguyệt vận chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Nguyệt không biết số đồ vật trên bên trong có chứa ma túy.

Với kết quả thu giữ ma túy tại sân bay, lời khai của Cù Thị Nguyệt, kết quả rà soát, xác minh hàng trăm lượt xe – lái xe taxi, cùng với các tài liệu trinh sát khác, ngày 16-10, Cơ quan CSĐT - CATP đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đưa Lê Thị Loan về cơ quan Công an và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Loan đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án và củng cố chứng cứ, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây phạm tội.

Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa hai chiều từ Việt Nam đi nước ngoài cần cảnh giác trước phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy như nêu trên, nhằm tránh bị lợi dụng, tiếp tay cho tội phạm.