Ăn Tết bên ngoài: Lựa chọn của gia đình ngày nay

Không còn tất bật nấu nướng, dọn dẹp suốt nhiều ngày Tết, nhiều gia đình trẻ hiện nay chọn cách “ăn Tết bên ngoài”, từ đặt tiệc, đi du lịch đến ghé nhà hàng. Sự thay đổi này phản ánh nhịp sống hiện đại, quan niệm mới về hạnh phúc và cách tận hưởng những ngày đầu năm.

Tết không còn là… nỗi lo bếp núc

Chị Trang Nguyễn (47 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) cho biết những năm đầu sau khi cưới, Tết là “chuỗi ngày chạy marathon” của chị. Từ 25 tháng Chạp, chị đã tất bật đi chợ, chuẩn bị giò chả, thịt kho, bánh mứt, rồi dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng bàn thờ, tiếp khách.

“Ba ngày Tết trôi qua, tôi gần như không có thời gian nghỉ. Đêm mùng 2, tôi mệt quá chỉ muốn ngủ, trong khi chồng và con thì vẫn muốn đi chơi, đi chúc Tết”- chị nhớ lại.

Năm ngoái, vợ chồng chị quyết định thử một cách khác: đặt sẵn nhà hàng, sáng mùng 1 cả nhà ghé ăn, chiều đi dạo, tối về nghỉ ngơi. Mùng 2, họ cùng nhau đi Vũng Tàu hai ngày. “Không phải nấu nướng, không phải lo dọn dẹp, Tết nhẹ nhàng hẳn. Quan trọng là cả nhà có thời gian bên nhau, đúng nghĩa nghỉ Tết”- chị Trang Nguyễn chia sẻ.

Trẻ nhỏ thích được đi ăn ngoài, đi chơi nhiều trong ngày Tết (ảnh: VY THƯ)

Dù chọn ăn Tết bên ngoài, phần lớn gia đình trẻ vẫn giữ những nghi thức cơ bản. Chị Kim Anh (32 tuổi, phường Bình Trị Đông) cho biết nhà chị vẫn cúng giao thừa, cúng mùng 1 nhưng chỉ chuẩn bị mâm cơm đơn giản.

“Chỉ cần có bánh chưng, dưa món, trái cây, nhang đèn là đủ. Sau khi cúng xong, cả nhà thường đi ăn ngoài hoặc ghé quán cà phê, công viên, khu vui chơi. Con tôi rất thích vì được đi chơi nhiều. Còn vợ chồng tôi thì đỡ áp lực, có thời gian nghỉ ngơi”- chị Kim Anh tâm sự.

Sự thay đổi tất yếu của đời sống hiện đại

Không chỉ riêng gia đình chị Trang Nguyễn, Kim Anh, nhiều gia đình cũng đang thay đổi cách đón Tết. Thay vì chuẩn bị mâm cỗ cầu kỳ, họ chọn đặt món online, đi ăn ở nhà hàng hoặc đi du lịch.

Anh Nguyễn Mạnh Trung (45 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin, phường Sài Gòn) chia sẻ: “Cả hai vợ chồng đều đi làm, cuối năm công việc dồn dập. Nếu phải lo thêm chuyện nấu nướng, dọn dẹp, chắc kiệt sức. Tụi tôi thống nhất chỉ bày biện đơn giản ở nhà, còn lại đặt đồ ăn và dành thời gian đi chơi với con”.

Gia đình anh thường chọn nhà hàng quen vào trưa mùng 1, sau đó đi xem phim, về Đồng Nai thăm ông bà. “Không khí Tết vẫn đầy đủ nhưng nhẹ nhàng hơn. Quan trọng là ai cũng vui vẻ”- anh Trung nói.

Nhiều gia đình chọn đi du lịch ngày Tết, tạo sự gắn kết giữa các thành viên (ảnh: VY THƯ)

Theo các chuyên gia gia đình, việc “ăn Tết bên ngoài” phản ánh sự thay đổi trong vai trò của phụ nữ và quan niệm về hạnh phúc gia đình.

Chuyên gia tâm lý Ngô Minh Thy nhận định: “Trước đây, phụ nữ gần như gánh toàn bộ việc bếp núc, dọn dẹp, tiếp khách. Nhiều người mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vì quan niệm truyền thống. Giờ đây, các gia đình trẻ coi trọng trải nghiệm và sự cân bằng, nên họ chọn cách đón Tết thoải mái hơn”.

Theo bà Minh Thy, việc đi ăn ngoài hay đi du lịch không có nghĩa là “mất Tết”. Ngược lại, nếu các thành viên có thời gian trò chuyện, nghỉ ngơi, gắn kết thì đó vẫn là một cái Tết trọn vẹn.

Thạc sĩ tâm lý Trần Hoàng Quân cho rằng xu hướng “ăn Tết bên ngoài” là điều tất yếu trong bối cảnh đô thị hóa, nhịp sống bận rộn và sự phát triển của dịch vụ. Hiện nay, nhiều nhà hàng, siêu thị, dịch vụ đặt cỗ, giao đồ ăn hoạt động xuyên Tết. Các tour du lịch ngắn ngày, dịch vụ lưu trú, vui chơi cũng ngày càng đa dạng. Điều này tạo điều kiện để các gia đình lựa chọn cách đón Tết linh hoạt hơn. “Tuy nhiên, dù ăn Tết theo cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được ý nghĩa đoàn tụ, sẻ chia và sự gắn kết giữa các thành viên”- ông Trần Hoàng Quân lưu ý.

Với nhiều gia đình trẻ, “ăn Tết bên ngoài” không phải là từ bỏ truyền thống, mà là cách thích nghi với cuộc sống hiện đại. Khi gánh nặng bếp núc được giảm bớt, họ có thêm thời gian cho những cuộc trò chuyện, những chuyến đi, hay đơn giản là những buổi sáng thong thả bên tách trà ngày xuân.