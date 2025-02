An toàn giao thông: Nhìn từ những con số

Sau thời gian triển khai, Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Những con số biết nói

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Số người tử vong, tai nạn giảm, dù chỉ một người cũng là điều rất đáng mừng, không có phần thưởng nào hơn, không có động viên nào hơn bằng điều này". Lời khẳng định của Thủ tướng đã cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ trong việc bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà Nghị định 168 mang lại. Báo cáo của Bộ Công an cho biết trong dịp Tết vừa qua, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp. Đặc biệt, tai nạn giao thông (TNGT) giảm mạnh trên cả nước. Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 411 vụ TNGT, làm chết 191 người, 354 người bị thương, giảm từ 38% đến 40% số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn năm 2024. Những con số này là minh chứng rõ ràng nhất cho tính đúng đắn và hiệu quả của Nghị định 168.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết, công an đã xử lý hơn 55.500 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ, số vụ xử phạt giảm 42%. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm nhiều nhất với hơn 17.100 trường hợp (trên 30%), đã giảm hơn 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 2 là vi phạm về tốc độ với gần 13.300 vụ (trên 23%), giảm 45% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy người dân đã có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh hơn các quy định về an toàn giao thông.

Tại TP HCM, theo Phòng CSGT - Công an TP HCM, trong dịp Tết Ất Tỵ, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì ổn định. Lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn giao thông. Kết quả, TNGT đường bộ được kéo giảm trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 13 vụ TNGT đường bộ, làm chết 4 người, 8 người bị thương; so với cùng kỳ, giảm 10 vụ (-43%), giảm 7 người chết (-64%), giảm 4 người bị thương (-33%). Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 4.804 trường hợp vi phạm.

Đại diện Phòng CSGT - Công an TP HCM nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Ghi nhận thực tế tại TP HCM, giao thông những ngày đầu năm thông thoáng, người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Nhiều điểm đen về TNGT trước đây như ngã tư Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức, vòng xoay Phú Hữu... đã có sự cải thiện đáng kể.

Bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Chấn thương sọ não - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) do tai nạn giao thông sau khi sử dụng rượu, biaẢnh: PHẠM DŨNG

Tai nạn giao thông giảm

Theo thống kê từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong khoảng thời gian từ ngày 25-1 đến 2-2 (tức từ 26 tháng chạp đến mùng 5 Tết), bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 399 bệnh nhân do TNGT, trong đó chỉ có 51 trường hợp liên quan rượu, bia. Trong khi cùng kỳ năm 2024, con số này là 469 ca cấp cứu và 84 trường hợp sử dụng rượu, bia hoặc chất có cồn.

Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá số ca nhập viện do TNGT giảm rõ rệt một phần nhờ ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông của người dân. Nhiều người đã lựa chọn các phương tiện công cộng như metro, xe buýt, taxi hoặc xe công nghệ để di chuyển trong dịp Tết, đặc biệt là khi đi chúc Tết.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn còn các trường hợp đáng tiếc do TNGT, đặc biệt là liên quan sử dụng rượu, bia. Anh T.T.P (SN 1988, Quảng Bình) là một ví dụ. Sau khi sử dụng rượu, bia cùng bạn bè tại công trình xây dựng ở Đắk Lắk, trên đường về, xe máy của anh P. đã lao xuống mương nước ven đường khiến anh bất tỉnh và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một trường hợp khác là anh N.H.Q (SN 1994; ngụ quận Bình Tân, TP HCM), cũng gặp nạn do tự lái xe máy về nhà sau khi tham gia họp lớp. Anh Q. đã tông vào cột điện ven đường và bị đa chấn thương. Mẹ của anh Q. cho hay bà đã dặn con đi xe ôm công nghệ nhưng con không nghe.

ThS-BS Bảo Hiệp, Khoa Chấn thương sọ não - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong dịp Tết vừa qua, khoa tiếp nhận trung bình 25-30 ca bệnh mỗi ngày, có những ngày cao điểm lên đến 45 ca. Các bệnh nhân chủ yếu là do TNGT, tai nạn sinh hoạt và ẩu đả.

Theo bác sĩ Bảo Hiệp, có một thực tế là khi nhập viện, người nhà thường không khai báo bệnh nhân có sử dụng rượu, bia. Tuy nhiên, qua khai thác lời khai và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ vẫn nắm được thông tin này. Bác sĩ cũng ghi nhận rằng Nghị định 168 đã phát huy tác dụng, số bệnh nhân bị tai nạn do sử dụng rượu, bia giảm và số ca tai nạn cũng giảm rõ rệt.

Những con số thống kê và các trường hợp cụ thể cho thấy bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, ý thức của người dân về an toàn giao thông cũng đang dần được nâng cao. Tuy nhiên, để đạt được kết quả bền vững, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi lái xe khi đã sử dụng rượu, bia.