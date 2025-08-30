HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ăn tối trễ lại bỏ ăn sáng, điều khó hiểu này sẽ xảy ra

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu trên hơn 927.000 người cho thấy một vấn đề hay được cho là do ăn thiếu chất còn có nguyên nhân tiềm ẩn khác từ bữa ăn sáng và ăn tối.

Viết trên tạp chí y học Journal of the Endocrine Society, nhóm nghiên cứu từ Đại học Y khoa Nara (Nhật Bản) cảnh báo rằng việc thường xuyên ăn tối trễ và bỏ bữa ăn sáng có thể thúc đẩy một tình trạng tưởng chừng không liên quan: Loãng xương.

Ăn tối trễ lại bỏ bữa sáng, điều khó hiểu này sẽ xảy ra - Ảnh 1.

Ăn sáng đúng giờ và sớm là một trong những cách giúp bạn ngừa loãng xương - Minh họa AI: Thu Anh

Trước đây, loãng xương thường được cho là do các yếu tố tuổi tác kết hợp với việc nạp thiếu canxi từ chế độ ăn uống ngày thường. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy cơ chế dẫn đến tình trạng này phức tạp hơn nhiều.

Nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 927.000 người ở Nhật Bản, thời gian theo dõi trung bình là 2 năm rưỡi.

Kết quả cho thấy người ăn tối trễ hoặc hay bỏ bữa sáng có nguy cơ loãng xương do gãy xương cao hơn người ăn tối sớm và thường xuyên ăn sáng. Nguy cơ càng cao nếu bạn có cả hai thói quen xấu này.

Đáng chú ý, những người thường xuyên ăn tối trễ và bỏ bữa sáng lại là nhóm trẻ tuổi hơn, với tuổi trung bình là 52,3.

Việc họ có nguy cơ gãy xương do loãng xương cao hơn nhóm không có cả hai thói quen đó - với tuổi trung bình 67,2 tuổi - là rất đáng ngại.

Điều này cũng cho thấy lối sống không lành mạnh có thể tác động mạnh mẽ đến sức khỏe xương khớp, thậm chí còn vượt qua cả yếu tố tuổi tác vốn được coi là quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, các yếu tố lối sống như hút thuốc, thiếu ngủ, ít vận động cũng làm tăng nguy cơ gãy xương do loãng xương.

Theo các tác giả, một số cơ chế có thể giải thích cho mối liên hệ bí ẩn giữa thói quen ăn sáng, ăn tối và loãng xương.

Người ăn sáng thường xuyên thường có mức canxi và vitamin D cao hơn, có thể liên quan đến những gì mà mọi người thường ăn trong bữa sáng.

Quan trọng hơn, ăn uống không điều độ tác động tiêu cực đến nhịp sinh học và ảnh hưởng đến mức độ khoáng xương.

Bữa tối trễ, so với bữa tối sớm, đã được báo cáo là có liên quan đến tình trạng đường huyết tăng lên, mức cortisol tăng cao, căng thẳng oxy hóa gia tăng và béo phì.

Cortisol - hormone căng thẳng - và tình trạng căng thẳng oxy hóa ở cấp độ tế bào cũng ảnh hưởng xấu đến quá trình chuyển hóa xương.

ăn sáng ăn tối trễ loãng xương gãy xương do loãng xương
