Ấn tượng đô thị 326 năm tuổi

Tối 28-6, UBND TP HCM khai mạc chuỗi sự kiện kỷ niệm 326 năm thành lập TP Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM (1698-2024) và kỷ niệm 48 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2024); tôn vinh vai trò gia đình trong đời sống xã hội; ngày hội văn hóa - thể thao nông thôn mới cấp thành phố lần thứ 2.



Lan tỏa những điều tốt đẹp

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Phạm Minh Tuấn ôn lại lịch sử. Theo đó, năm 1698, Chúa Nguyễn cử Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược đất phương Nam, chính thức xác lập chủ quyền của Đại Việt trên vùng đất mới, sau này là TP Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Cũng tại nơi đây, ngày 5-6-1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khởi đầu hành trình 30 năm tìm đường cứu nước và sau đó trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đánh đuổi chế độ thực dân, đế quốc, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, thể theo nguyện vọng và những thành tích to lớn của nhân dân TP Sài Gòn - Gia Định trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, ngày 2-7-1976, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra Nghị quyết để TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuỗi sự kiện diễn ra trong 5 ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Phạm Minh Tuấn cho biết chuỗi sự kiện kỷ niệm 326 năm thành lập TP Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM và kỷ niệm 48 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong 5 ngày, từ 28-6 đến hết 2-7.

Đây là một trong nhiều hoạt động ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc; giới thiệu đến người dân và du khách những thành quả trong công cuộc xây dựng và phát triển TP HCM, bảo vệ sự bình an, hạnh phúc cho người dân, chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa. Đồng thời, tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội nhân dịp chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; sự quan tâm của các cấp, các ngành thành phố và toàn xã hội để người dân có thể thụ hưởng những giá trị tốt đẹp nhất về vật chất cũng như tinh thần.

Khơi dậy hơn tinh thần cống hiến

Sau lễ khai mạc đã diễn ra lễ tuyên dương gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam.

Phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách nhằm giữ gìn giá trị gia đình và tạo mọi điều kiện để các ngành, các cấp và mỗi cá nhân chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc.

Bà Trần Thị Diệu Thúy cho hay qua nhận thức sâu sắc rằng gia đình hạnh phúc thì xã hội phồn vinh và quốc gia mới phát triển, Đảng bộ, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị thành phố luôn có quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành nhân văn và tiến bộ với mục tiêu cao nhất là xây dựng một xã hội hạnh phúc.

Xã hội ấy với các thế hệ công dân năng động, sáng tạo, nhiệt tình cống hiến, say sưa lao động và được thụ hưởng trọn vẹn những điều kiện phúc lợi xã hội tốt nhất, được tự do vun đắp gia đình ấm no - hạnh phúc. Đây có thể xem là một trong những thành quả không dễ dàng đạt được nhưng TP HCM đã làm được, giữ được và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người dân, cho mỗi hộ gia đình.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, gia đình chính là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của con người. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc là ước mơ đời thường mà cũng sâu xa nhất của mỗi con người.

Chính vì vậy, Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành ngày ghi nhớ và phát huy truyền thống, nền nếp, gia phong. Đây cũng là ngày đánh thức mỗi cá nhân suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng, quốc gia phồn thịnh, góp phần xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Vinh danh 114 gia đình tiêu biểu Dịp này, UBND TP HCM tuyên dương 114 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu, đại diện cho hơn 2 triệu hộ gia đình của thành phố. Mỗi gia đình được ví như bông hoa tươi đẹp làm nên vườn hoa thơm trong thành phố mang tên Bác. Mỗi gia đình đã góp phần tạo nên vườn hoa thơm trong thành phố mang tên Bác Ảnh: HOÀNG TRIỀU "Mỗi gia đình được tuyên dương có xuất phát điểm khác nhau, nghề nghiệp khác nhau nhưng có chung đặc điểm luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc, đoàn kết, tham gia hoạt động vì cộng đồng. Đặc biệt, tích cực đồng hành hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động" - bà Trần Thị Diệu Thúy khẳng định.