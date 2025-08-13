Từ thành công của Chương trình "cà phê sáng trao đổi với nhân dân", trong các ngày 13, 14 và 15-8, HĐND phường Chánh Hiệp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2- HĐND phường khoá I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay vì tổ chức ở trong hội trường, phường Chánh Hiệp đã mời người dân đến các khu phố cùng ăn sáng, uống trà, cà phê. Tại đây, đại biểu HĐND phường còn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp, cho biết qua các lần tiếp xúc cử tri, HĐND phường đã ghi nhận hơn 60 ý kiến, đến nay đã có 30 kiến nghị được xử lý, đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, phường tiếp tục ghi nhận và kiến nghị tới cấp trên.

