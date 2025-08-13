HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được lãnh đạo phường Chánh Hiệp, TP HCM trả lời thoả đáng, người dân rất phấn khởi

Sáng 13-8, HĐND phường Chánh Hiệp, TP HCM tổ chức tiếp xúc cử tri tại cụm phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ.

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 1.

Ghi nhận tại buổi tiếp xúc có gần 100 người dân đến từ các khu phố thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ tham dự

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 2.

Người dân khi đến đây được phục vụ đồ ăn sáng, cà phê, nước suối

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 3.

Đây còn là dịp để người dân trò chuyện, hỏi thăm nhau, tạo sự gắn kết giữa các khu phố với nhau

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp cũng đã ân cần hỏi thăm người dân

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 5.

Tại buổi tiếp xúc, người dân đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung liên quan đến vấn đề dân sinh hàng ngày như tranh chấp lối đi lại, đất tái định cư cấp nhiều năm chưa ra sổ, thất thu thuế nông nghiệp, tình trạng mất an ninh trật tự...

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp, cho biết các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được lãnh đạo địa phương trả lời thoả đáng.

CLIP: Cử tri Đặng Thị Thúy Loan chia sẻ về chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND phường Chánh Hiệp, TP HCM

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 7.

Tại chương trình, phường Chánh Hiệp đã triển khai các đội hình công nghệ số, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 8.

Cũng trong sáng nay, Đại biểu HĐND phường Chánh Hiệp đã trao tặng các suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ấn tượng hình ảnh tiếp xúc cử tri ở một phường tại TP HCM - Ảnh 9.

Sau khi buổi tiếp xúc cử tri kết thúc, người dân đã tới cảm ơn ông Nguyễn Hữu Thạnh vì đã tổ chức chương trình rất ý nghĩa, thiết thực, đúng với tinh thần của mô hình chính quyền 2 cấp "gần dân, sát dân, vì dân phục vụ".

CLIP: HĐND phường Chánh Hiệp, TP HCM tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Từ thành công của Chương trình "cà phê sáng trao đổi với nhân dân", trong các ngày 13, 14 và 15-8, HĐND phường Chánh Hiệp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2- HĐND phường khoá I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay vì tổ chức ở trong hội trường, phường Chánh Hiệp đã mời người dân đến các khu phố cùng ăn sáng, uống trà, cà phê. Tại đây, đại biểu HĐND phường còn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp, cho biết qua các lần tiếp xúc cử tri, HĐND phường đã ghi nhận hơn 60 ý kiến, đến nay đã có 30 kiến nghị được xử lý, đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, phường tiếp tục ghi nhận và kiến nghị tới cấp trên.

 

Hình ảnh một phường ở TP HCM tổ chức mô hình cà phê sáng trao đổi với người dân

Hình ảnh một phường ở TP HCM tổ chức mô hình cà phê sáng trao đổi với người dân

(NLĐO) - Chương trình cà phê sáng tại phường Chánh Hiệp, TP HCM nhằm lắng nghe ý kiến liên quan việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri

Ông Vũ Viết Cương (Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty thương mại Sài Gòn): Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII năm 2007 là một sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước ta, được tổ chức vào thời điểm nhân dân cả nước đang thi đua đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ngãi

(NLĐO) - Nhiều cử tri kiến nghị với Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về việc các dự án chậm triển khai, nhất là dự án FLC tại phường Kon Tum.

