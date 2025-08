Ấn tượng với "Viet Nam Love"

"Viet Nam Love" - 3 sáng kiến bùng nổ của đạo diễn Trần Thành Trung!

Đạo diễn Trần Thành Trung tạo ấn tượng với dự án "Viet Nam Love"

Là người khởi xướng dự án nghệ thuật cộng đồng "Viet Nam Love", đạo diễn Trần Thành Trung cho biết: "Viet Nam Love gồm ba hoạt động chính: thực hiện sản phẩm âm nhạc cộng đồng, bộ sưu tập áo thun "Viet Nam Love" để bán gây quỹ và trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị".

Hoạt động đầu tiên của "Viet Nam Love" là ra mắt album nhạc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước. Từ hơn 200 sáng tác của các nhạc sĩ gửi về, nhà sản xuất chọn thực hiện một album, các ca sĩ thuộc nhiều thế hệ sẽ góp giọng.

Ca khúc đầu tiên công bố là "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác. Ca khúc này do Quốc Thiên (Anh trai vượt ngàn chông gai), Quân A.P (Anh trai say hi), Lâm Bảo Ngọc (Em xinh say hi), Dương Hoàng Yến (Chị đẹp đạp gió) và nghệ sĩ Thu Huyền thể hiện. MV phát hành lúc 19h ngày 7-8 trên YouTube Gala Nhạc Việt.

Các tân binh trong chương trình "Tân binh toàn năng" sẽ thể hiện một ca khúc trong album này. Nhà sản xuất còn kết hợp với 100 nhà sáng tạo nội dung để lan tỏa vũ điệu tự hào trên mạng xã hội.

Bộ sưu tập áo "Viet Nam Love" cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án. Các mẫu áo thun của 10 nhà thiết kế Lâm Gia Khang, Lê Thanh Hòa, Ngô Mạnh Đông Đông, Đỗ Long, Tuấn Trần, Hà Thanh Huy, Lê Ngọc Lâm, SBHN, Vân Anh Đỗ và Phan Đăng Hoàng thực hiện.

Đây là những mẫu thiết kế dành riêng cho dự án "Viet Nam Love". Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung sẽ livestream bán áo thun để gây quỹ trồng cây xanh tạo cảnh quan cho TP HCM.

100 Cây xanh bùng nổ tại TP HCM: Sáng tạo, ven sông và tương lai!

Ấn tượng dự án "Viet Nam Love"

100 cây đầu tiên sẽ được trồng tại công viên sáng tạo TP HCM ven sông Sài Gòn. Sau đó, dự án sẽ mở rộng ở một số điểm dự kiến như: Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, điểm đầu và điểm cuối của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên và những nơi công cộng khác.

Ban tổ chức dự án Viet Nam Love cũng chia sẻ hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng, doanh nhân, nhà báo… làm đại sứ hình ảnh cho dự án, góp phần quảng bá du lịch, phát huy vẻ đẹp của quê hương đất nước và con người Việt Nam.

Ca sĩ Trang Pháp chia sẻ cô vinh dự khi được góp mặt trong dự án ý nghĩa này, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước đến mọi người. Diễn viên Huỳnh Lập cho biết anh luôn sẵn sàng dốc lòng khi nhà sản xuất cần bất kỳ điều gì.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cho biết sẽ nỗ lực hết mình để có thật nhiều cây xanh được trồng, tạo không gian check-in cho mọi người. Diễn viên Lâm Vỹ Dạ kêu gọi mọi người chung tay lan tỏa dự án ý nghĩa này. Diễn viên Puka và Gin Tuấn Kiệt mua 100 áo thun ủng hộ dự án.

Dự án "Viet Nam Love" do T Production phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM (Thành Đoàn TP.HCM), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Du lịch TP HCM, TikTok Việt Nam và các đối tác thực hiện. Các hoạt động diễn ra từ tháng 8-2025 đến tháng 4-2026.