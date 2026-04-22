Kinh tế

Analytica Hanoi 2026 đón sóng công nghệ sinh học mới

N.Dung

(NLĐO) - Analytica Hanoi khai mạc tại Hà Nội, quy tụ hơn 150 doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ phòng thí nghiệm, sinh học, đáp ứng xu hướng nghiên cứu mới.

Triển lãm Analytica Hanoi 2026 - phiên bản khu vực của analytica toàn cầu, khai mạc sáng 22-4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), Hà Nội, thu hút hơn 150 doanh nghiệp và thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ phòng thí nghiệm, phân tích.

Triển lãm Analytica Hanoi 2026 quy tụ hơn 150 doanh nghiệp trưng bày công nghệ phòng thí nghiệm

Sau gần 10 năm vắng bóng tại miền Bắc, Analytica Vietnam trở lại Hà Nội, mở rộng sang sinh học phân tử, khoa học sự sống và chẩn đoán.

Triển lãm hướng tới nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng khoa học và phòng thí nghiệm, đồng thời tạo nền tảng kết nối công nghệ, hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường. Đơn vị tham gia đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thụy Sĩ, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc…

Các sản phẩm, giải pháp tập trung vào hệ thống phân tích, công nghệ sinh học - chẩn đoán, kiểm soát chất lượng và vận hành phòng thí nghiệm bền vững.

Tại hội nghị khoa học trong khuôn khổ sự kiện, GS-TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết Analytica Vietnam sau gần 20 năm đã trở thành diễn đàn học thuật quan trọng, nơi hội tụ tri thức, đổi mới và hợp tác quốc tế.

Theo GS Minh, điểm đáng chú ý năm nay là việc mở rộng sang các lĩnh vực mang tính chiến lược như công nghệ bán dẫn và ứng dụng sinh học phân tử, bên cạnh các chủ đề truyền thống như môi trường, hóa học xanh và an toàn thực phẩm.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, các diễn đàn như analytica đóng vai trò cầu nối, góp phần đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Trao đổi bên lề sự kiện, PGS-TS Lê Văn Truyền, chuyên gia cao cấp dược học, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết ngành dược Việt Nam đang chuyển mạnh sang công nghệ sinh học, vắc-xin và thuốc sinh học.

Theo ông, sự chuyển hướng này đòi hỏi thiết bị phân tích hiện đại, phục vụ nghiên cứu gene, tế bào và sinh học phân tử, thay cho các phương pháp truyền thống. Việt Nam đã bước đầu ứng dụng trong lĩnh vực tế bào gốc; tuy nhiên, để phát triển thuốc sinh học, việc tiếp cận công nghệ phân tích tiên tiến là yếu tố then chốt.

Điểm nhấn của triển lãm là khu trải nghiệm "Live Lab" cho phép khách tham quan quan sát quy trình vận hành phòng thí nghiệm. Các phiên trình diễn diễn ra hằng ngày, tập trung vào sinh học phân tử và vi sinh.

Sự kiện còn có chuỗi hội nghị khoa học, tọa đàm về hóa học xanh, an toàn thực phẩm, công nghệ bán dẫn và các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm như ISO/IEC 17025, GLP.

Ban tổ chức kỳ vọng Analytica Hanoi 2026 sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn ngành và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

